Se apagó la política en el diputado "El Mijis"

Al diputado Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como “El Mijis”, le arrebataron la pasión hacia la política, por eso decidió tomar la bicicleta y cruzar el país para retomar ideas que lo ayuden a recuperar el camino, y aclaró que su intención no es la de renunciar a la diputación local que le otorgó la confianza ciudadana en el 2018 sino reencauzar el rumbo.

Aunque en los últimos días en sus redes sociales anunció no querer seguir como diputado porque estaba harto de la política, de los acuerdos corruptos y la simulación, expresó que justamente tomó la bicicleta para recorrer el México real, el de la guerra, la pobreza, los muertos y desaparecidos. Este anuncio tomó por sorpresa a muchos quiénes piensan que renunciará a la legislación estatal, sin embargo dice trata de recuperar las ideas que lo impulsaron al Congreso del Estado de San Luis Potosí.

En entrevista exclusiva con el Sol de San Luis, expresó que esta gira obedece a que está cansado de la política “ve uno cosas que ni en el barrio se ven, como traiciones, yo tenía una maleta llena de ilusiones y llegando al Congreso todo se perdió".

De entre los asuntos que provocaron que se desanimaba de la política se encuentra el hecho que no se haya aprobado la despenalización del aborto, la reciente aprobación de la Contralora Interna en la Auditoría Superior del Estado, ASE, relacionada con Gabino Morales Mendoza, superdelegado del Gobierno Federal, la negociación de diversos puestos en el Consejo de la Judicatura, la Unidad de Transparencia, entre otros asuntos.

Aprovechando el receso legislativo que hay en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, decidió viajar por varios lugares de la república mexicana como la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Colima, Mazatlán, Pichilingue, Baja California Norte y Sur, Tamaulipas y concluirá su recorrido en las cuatro regiones de San Luis Potosí, en este tiempo va a pensar si continuará con su cargo de representación popular.

"Para empezar no sé, si seguiré, pero también no se las voy a poner fácil, voy a hacer una piedra en el zapato como diputado o activista, ahorita estoy conociendo el México real, el de las desapariciones. Feminicidios, y voy a exhibir lo que pasa en la Fiscalía de San Luis Potosí, como es que el gobierno hace como que la Virgen te habla, cuando todos sabemos que hay muchos problemas también en la Ministerial".

Sólo atendió a este medio de comunicación para hablar de esta estrategia, toda vez que refiere aquí se le ha dado voz y réplica desde que era líder de los chavos banda de San Luis Potosí y además por la confianza que nos tiene.

En su recorrido está aprovechando los reflectores nacionales para impulsar una iniciativa contra la Fiscalía General del Estado, FEA, para que den resultados en poco tiempo a la ciudadanía “también queremos bajar a la federación para San Luis Potosí, voy a buscar los reflectores nacionales e internacionales y llegar a las cuatro zonas de San Luis Potosí y enseñarles las fosas clandestinas”.

En su momento consiguió más de 40 mil votos en las urnas y considera que se ha convertido en verdadera oposición para aquellos que se sirven de la política "quiero volver a sentir y apasionarme por las luchas sociales, volverá a ser lo que era antes y quiero llevar apoyo internacional a San Luis Potosí, si renuncio voy a seguir ayudando a mi compañero suplente y no se las voy a poner fácil, a lo mejor ya no regreso porque Morena a nivel nacional quiere que participe el proyecto, pero todavía no lo sé".

Está reuniéndose con colectivos que investigan fosas clandestinas en el país y ayudar a la visibilización y sensibilización de este fenómeno “que los gobiernos no quieren ver”.

En este movimiento es acompañado por nueve personas, con quienes disfruta las esforzadas subidas y las rápitas bajadas del camino, entre ellos hay dos jóvenes banda que son líderes en las colonias y quienes son adictos a las drogas a quienes busca motivar para que dejen el Cristal y se rehabiliten "los conocí en el camino y son liderazgos en sus barrios, quiero ayudarlos".