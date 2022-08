Sanciones a directivos que cobren cuotas para inscribir alumnos: Claudia Tristán

La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado diputada María Claudia Tristán Alvarado advirtió que los directivos de planteles escolares no deben condicionar el regreso a clases a los alumnos, por el pago de una cuota ya que de hacerlo, incurrirían en actos que son sancionables.

Hizo un llamado a los padres de familia a que denuncien cualquier presión en las escuelas de los diversos niveles, donde se les obligue a realizar un pago para poder inscribir a sus hijos y que tengan acceso a la educación, ya que las autoridades educativas estarán al pendiente en todo momento para poder actuar.

“Los directivos no tienen la facultad para hacer estos cobros, que en muchas ocasiones se derivan de políticas o acuerdos de algunos padres de familia, pero no es algo que debe generalizarse ni que tampoco puede aplicarse como si fuera obligatorio, por ello es importante actuar de inmediato cuando se detecte una situación de esta naturaleza”.

La legisladora Tristán Alvarado manifestó que los directivos no deben incurrir en estas acciones y si lo hacen, primero serán apercibidos verbalmente pero se reinciden, entonces se les hace un llamado de atención por escrito y de prevalecer el acto, se les aplica una sanción administrativa, por eso es importante la denuncia.

Señaló que lo más importante en estos momentos es que todas las niñas, niños y adolescentes regresen a clases presenciales, que se pueda combatir la deserción, que las aulas sea el lugar donde estén presentes los estudiantes, por ello no se les pueden poner condicionantes de cuotas que no están establecidas y que muchos no pueden pagar.

En todo caso, los padres de familia que tengan la posibilidad económica de apoyar a la escuela de sus hijos lo pueden hacer voluntariamente y se les agradecerá, pero no se puede condicionar la inscripción de ningún alumno al pago de esa cuota, porque entonces se estaría incurriendo en una falta muy seria, puntualizó la diputada Tristán Alvarado.