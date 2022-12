Sanciona STPS ha empresa de naranja por más de 400 mil pesos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya inició un proceso de sanción contra un productor de naranja, misma que asciende a más de 400 mil pesos, informó Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la dependencia.

El funcionario estatal manifestó que en un año, la STPS realizó mil 200 inspecciones a centros de trabajo, en las cuales se verifica que las empresas cumplan con las condiciones generales de trabajo, como son: que los trabajadores cuenten con prestaciones como Seguridad Social, Infonavit, Fonacot, que tengan contrato por escrito, que cuenten con reglamentos internos de trabajo, entre otras.

Adicionalmente, se verifican temas especiales como la entrega de aguinaldo y el reparto de utilidades; al respecto, manifestó que la dependencia ya inició un proceso administrativo de sanción contra un productor de naranja en la Zona Media, mismo que se negó a la inspección, “por negarse a la visita de inspección se aplica una sanción que no puede evadir, de 441 mil pesos”.

Destacó que además, este productor deberá demostrar que cumple con todas las condiciones generales de trabajo, y de no ser así, será acreedor a más sanciones que pueden alcanzar los 5 millones de pesos.

En ese sentido, llamó a los empleadores a “que no le busquen, que cumplan con las condiciones generales de trabajo, no estamos pidiendo nada que no sea su obligación cumplir como patrones”.

Finalmente, Garza Álvarez indicó que durante toda la administración estatal pasada, se realizaron sólo 500 inspecciones a centros de trabajo, mientras que en la actual ya llevan más de mil 200 con menos recurso del que ejerció la anterior.