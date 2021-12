El estado podría regresar a semáforo amarillo

Estamos a poco de ingresar al semáforo amarillo necesitamos reforzar las medidas de prevención, advierte el Secretario de Salud del Gobierno del Estado Daniel Acosta Díaz de León. Por ahora nos mantenemos en el semáforo verde de riesgo epidémico y hasta el 9 de enero.

Hizo un llamado a la población a continuar con las medidas preventivas, ya que se espera que el próximo mes llegue la cuarta oleada de contagios al país “es necesario hacer hincapié de que es nuestra obligación como autoridad de salud informar que el semáforo verde está muy cerca del amarillo, ya que la puntuación con la que se valora esta semáforo ha ido incrementando y estamos a pocos puntos de regresar al amarillo, por eso es necesario disminuir la movilidad y reforzar las medidas de prevención”.

Lamentó que se haya hecho común ir a cualquier centro comercial y reunión, olvidando las medidas de protección, como es el uso de cubre bocas, lavado de manos, el mantener la sana distancia, ventilar los espacios cerrados, por lo que existe alto riesgo de retroceder en el semáforo y se reinicien las restricciones en todo tipo de establecimientos.

Como sociedad no se quiere regresar al encierro que se vivió por más de un año, se tienen que hacer esfuerzos para revertir la presencia del Covid-19, “veamos la situación de Europa y pensemos en nuestro país y estado para no repetir, porque está en nosotros prevenir la situación y evitar que nuestros hospitales se llenen de personas con coronavirus que pueden ser ustedes, un padre, una madre, un hijo, por eso es necesario pensar en nuestros adultos mayores, y hacer lo posible para que la historia no se repita”.

Al mismo tiempo dijo que es responsabilidad de los potosinos colaborar con la autoridad para tratar de evitar la trasmisión de esta enfermedad y evitar que más personas mueran “requerimos hoy más que nunca la suma de esfuerzos, hacer conciencia de la situación actual que vivimos bajo la amenaza del Covid-19 y sus variantes, por eso no podemos bajar la guarida”.

En las últimas semanas han incrementado los casos y defunciones en el Estado, por ello insistió a continuar con las medidas preventivas, ya que esta enfermedad no ha desaparecido y la población debe seguir cuidándose.