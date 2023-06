San Luis Potosí no cuenta con una red de monitoreo de calidad del aire

La presencia de componentes como los sulfatos, nitratos amoniaco, cloruro de sodio, carbón, polvo de minerales y el agua, son las principales sustancias que deterioran la calidad del aire que respiramos.

A decir de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, 4.2 millones de muertes prematuras fueron atribuibles a la contaminación del aire ambiental exterior, alrededor de 88 por ciento de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios, por eso es importante que se prevengan los impactos de la contaminación del aire ambiental en la salud.

En el caso de esta entidad, el investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, Alfredo Ávila Galarza, reconoce que no hay niveles positivos en el aire que respiramos.

Sobre todo porque varios factores han acentuado los problemas de la calidad del aire a nivel nacional, y en particular, en el ámbito local, por lo que el pronóstico de la calidad indica que empeorará el panorama para los potosinos.

Por eso lanzó recomendaciones a la población para que realice un esfuerzo para disminuir el consumo de energía, el uso de los vehículos, utilizar transporte público, bicicleta; en el domicilio apagar los equipos eléctricos que no se utilicen, instalar un sistema de calentamiento solar, ahorrar la mayor cantidad de energía para disminuir el consumo per cápita.

Todo lo anterior son opciones positivas toda vez que nuestro país ya no tiene el horario de verano y se pierde esa hora de ahorro, "a la fecha se tiene un consumo elevado de energía, aunado a la legalización de vehículos extranjeros altamente contaminantes que vienen a incrementar los índices en el aire, una población e industria creciente; disminución de áreas verdes, más asfalto, entre otros temas".

No se tiene un programa de calidad del aire para el Estado, por lo tanto, no se cuenta con objetivos definidos en la entidad para mejorar la calidad, "entonces, los pronósticos que vislumbramos desde la academia no son positivos en el tema”.

Es la zona metropolitana de San Luis Potosí la que sigue sin contar con una red de monitoreo atmosférico que informe de manera precisa sobre el estado de la calidad del aire.

Actualmente operan de manera intermitente cuatro estaciones de monitoreo, pero no de manera regular ni todos los días, miden algunos de los parámetros cuando llegan a funcionar, esto hace que tenga una información reducida, en particular en esta época del año.

El problema principal de la calidad del aire se refiere a la concentración de compuestos fotoquímicos en la atmósfera, en particular, en la contaminación por ozono, perjudicial para la salud, principalmente en las vías respiratorias de las personas adultas mayores, embarazadas y niños.

Tampoco esta información sobre la concentración del ozono en la atmósfera no se está midiendo de forma regular en la zona metropolitana de San Luis Potosí, y se han reportado concentraciones que señalan una calidad del aire de regular a mala, aunque es incompleta.

“Si podemos observar en ciudades donde se está monitoreando el ozono como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, por analogía podríamos considerar que los niveles en San Luis Potosí seguramente son elevados“.

El especialista en contaminación atmosférica, reconoció como obsoletas e insuficientes las unidades de monitoreo, estaciones que datan de años y la autoridad como la SEGAM hace maravillas para tratar de medir las emisiones, por lo que recomendó renovar este equipo y dedicar un presupuesto por parte del gobierno del Estado a la operación y análisis para que arrojen una verdadera red de monitoreo atmosférico, avisar a la población sobre el estado de la calidad del aire y tomar las medidas preventivas.

Espera que los legisladores locales dentro de lo presupuesto destinen recursos a programas ambientales.