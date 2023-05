San Luis con la mitad de ayuntamientos omisos en seguridad: RGC

El Gobierno del Estado hace un nuevo exhorto a los ayuntamientos para que cumplan con su obligación de brindar seguridad a la ciudadanía, hasta ahora son muy pocos los que han atendido los anteriores llamados.

Así lo señaló el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien lamentó que ni la mitad de las administraciones municipales colaboran actualmente en el tema de la seguridad con los otros dos órdenes de gobierno.

De los 58 municipios, refirió, “ni 50 por ciento de los Ayuntamientos colabora, por lo que hemos hecho un nuevo llamado y hasta hoy son muy pocos los que se han puesto las pilas”.

Ejemplificó lo anterior con lo que sucedió en el municipio de Salinas de Hidalgo, “donde luego de la revisión que hiciera la Guardia Civil del Estado, en colaboración con la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado, los elementos municipales desaparecieron”.

En el mismo tema, pero a nivel federal, el mandatario estatal celebró el cambio que se dio el mes pasado en la titularidad de la delegación de la Fiscalía General de la República, con el nombramiento de Felipe Neri León Aragón.

Sin embargo, lamentó que “le dejaron al mismo personal y así no mejora la operación, si no cambian la parte de abajo va a suceder lo mismo, la cabeza no va a poder con todo ese monstruo que está en la FGR”.

Finalmente en el tema, reveló que el mismo Neri León ya ha pedido apoyo a la federación para que la delegación quede integrada con personal de su confianza y pueda así operar de mejor manera y ofrecer mejores resultados.

LLUVIAS FAVORECEN LLENADO DE “EL PEAJE”

En otro orden de ideas, Gallardo Cardona, confirmó que la presa El Peaje quedará lista antes de la próxima temporada de lluvias.

Advirtió que la disponibilidad de agua potable para la ciudadanía es, actualmente, la principal preocupación de su gobierno, “por eso nos adelantamos a la crisis de desabasto y nos dimos a la tarea de rehabilitar “El Peaje”.

Finalmente refirió que se encuentran en la etapa final de la colocación de una pantalla impermeable, misma que ya alcanzó la obra de toma, por lo que aun con las recientes lluvias las obras no se detendrán pues se trabaja en la parte superior del vaso de captación.