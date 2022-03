Salud pide a potosinos no confiarse ante descenso de contagios por Covid-19

Francisco Cervantes, Subdirector de Epidemiología de los Servicios Estatales de Salud, explica a la población potosina que la disminución de contagios por Coronavirus que se ha tenido en los últimos días en San Luis Potosí, no es señal de que se deban relajar las medidas de seguridad y mucho menos que se ha ganado la batalla a esta letal enfermedad.

En su experiencia considera que la vacuna ha sido un factor para disminuir el riesgo de padecer la enfermedad de manera grave, pero no evita el riesgo de enfermarse, por ese motivo le insiste a la ciudadanía no bajar la guardia ni perder de vista los señalamientos que se hagan desde las entidades sanitarias.

Al igual el hecho de que hayan bajado las cifras de contagiados y hospitalizados no significa que las condiciones sanitarias en la entidad sean las más óptimas. Le recuerda a la ciudadanía que este mal aún no se ha ido y que no se ha detectado la cura definitiva por eso es importante no confiarse en estos tiempos.

“Menos contagios no debe tomarse como una manera de ganarle al Covid-19, porque la pandemia no ha terminado, pero si son un indicativo de que podemos retomar actividades económicas y sociales”.

También señaló que el hecho de que haya menos casos, es una oportunidad para reintegrarnos a una nueva normalidad y dentro de ésta, deben estar el uso correcto del cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, ventilar espacios y otros.