Salones de fiestas, giro que más incumple normatividad: Gobernación

Al menos tres “salones de eventos sociales” fueron sancionados en San Luis Potosí durante el pasado fin de semana por diversas faltas, entre ellas: trabajar sin licencia; hacerlo con aglomeración de personas; no cumplir con los horarios establecidos, así como por operar sin los protocolos de seguridad en salud.

Así lo informó a El Sol de San Luis el titular de la Secretaría de Gobernación, Roberto González Rubio, quien indicó que, actualmente este tipo de establecimientos son los que más infringen la normatividad.

El funcionario estatal confirmó que los operativos de vigilancia, implementados con el fin de que los cambios en la normatividad por la contingencia se cumplan, son permanentes y se refuerzan los fines de semana.

Precisó que la mayoría de las amonestaciones del operativo más reciente se dieron la noche del sábado 21 y la madrugada del domingo 22; tal fue el caso de dos salones de eventos sociales, a los que se les decretó suspensión de actividades; uno fue “El Castillo”, ubicado en Loma Alta 660, colonia Bellas Lomas, derivado de no presentar licencia, no contar con protocolos de seguridad en salud y confirmar que había aglomeración de personas; el otro “innominado”, ubicado en Prolongación Pedro Vallejo 2840, colonia General I. Martínez, por no presentar licencia y no contar con protocolos de seguridad en salud.

En la misma jornada de inspección se levantó un acta de infracción al salón de eventos “El Claustro”, ubicado en Venustiano Carranza 1467, colonia Álamos, al encontrarse en funcionamiento e iniciar su desalojo fuera del horario establecido por la contingencia de Covid-19.

En lo que respecta a los bares que obtuvieron una certificación por parte de la Secretaría de Salud, así como la aprobación por parte del Ayuntamiento, para que durante este periodo de pandemia pudieran convertirse en restaurantes “no tenemos mayores problemas, abren a tiempo para dar comida y cierran en el horario establecido”, aseguró.

Finalmente, González Rubio recordó que por indicaciones del Comité Estatal para la Seguridad en Salud las discotecas no están operando, “la última que quiso abrir fue clausurada hace tres semanas, pero actualmente todas están cerradas”, concluyó.

