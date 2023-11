(Video) Ricardo Gallardo, lesionado; "caí del caballo", reporta

A su regreso de una gira por los estados de Texas e Illinois, en Estados unidos, el gobernador, Ricardo gallardo Cardona, dio a conocer que sufrió una lesión en la mano izquierda durante un entrenamiento montado a caballo.

Aunque la lesión fue la semana pasada, este martes el mandatario estatal explicó la razón por la que utiliza un inmovilizador, a través de su cuenta de Facebook explicó que estuvo la semana pasada entrenando para el Campeonato Nacional Charro, “caí del caballo en el entrenamiento, cuando acabó una suerte me traje el caballo, cuando terminó la punta se levantó y se me vino encima porque es un caballo un poquito inmaduro, mete mucho las patitas hacia abajo, y si lo jalas un poquito de más se te puede venir, eso fue lo que me pasó”.

El mandatario estatal narró que se aventó hacia adelante para que no le cayera encima el animal, “porque el fuste de la silla es muy peligroso, cuando se viene el caballo hacia atrás ahí quedas, entonces me aventé hacia adelante y metí la mano y al momento de meterla se dobló prácticamente la muñeca, lo que me generó una fisura que me duele mucho”.

Reconoció que los médicos le han indicado que se tiene que poner yeso “pero me resisto porque ocupo mucho la mano, ahí voy saliendo con este inmovilizador, ojalá que con esto quede y no ocupe de rato yeso por más tiempo por no hacerle caso a los doctores”.

Ya están avisados, para cuando anden arriba del caballo se cuiden mucho, recomendó, “ya van varias caiditas, pero no pasa nada”, concluyó en el tema.

Aprovechó para recordar la celebración del LXXIX Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2023 del 9 de noviembre al 3 de diciembre, “prepárense los hoteles, restaurantes y transporte público, porque va a estar llena la ciudad; a partir del próximo jueves va a estar saturado”.

Refirió que participarán 25 equipos “todos los días va a haber competencias, escaramuzas, muchas damas charras que estarán en San Luis Potosí de las 32 entidades; aquí los vamos a estar esperando a todos con los brazos abiertos como se merecen”.

Finalmente, Gallardo Cardona destacó que cada fin de semana va a haber grupos, entre ellos, El Duelo, La Trakalosa, Los 2 Comandantes, Vagón Chicano, y Los Huracanes, “entre muchos otros que van a estar tocando en las charreadas, los esperamos a partir del próximo jueves”, reiteró.