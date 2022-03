Cada semana se reportan al menos 10 casos de bloqueos de calles en Soledad de Graciano Sánchez, debido a la instalación de objetos como toldos, juegos inflables y hasta equipo de sonido, para la realización de fiestas, lo que está prohibido, ya que ocasionan que los vehículos de emergencia no puedan pasar y por lo tanto, no se atienda alguna emergencia.

Así lo dio a conocer Miguel Ángel Hernández Hernández, encargado de la Policía Vial y Tránsito de Soledad de Graciano Sánchez, quien refirió que en este tema, se atienden tanto los reportes telefónicos o de redes sociales, como los casos que se detectan durante los recorridos de vigilancia que se llevan a cabo diariamente, indicando que se pide a la gente que retire los objetos de la vía pública, sin que se imponga una multa.

El mando policial dijo que precisamente el fin de semana pasado se presentó un caso, donde un menor de edad requería atención en la colonia La Sierra y la ambulancia, no pudo pasar por un bloqueo de esta naturaleza, por lo que acudió personalmente a quitar el toldo y el juego inflable que habían sido colocados en la vialidad.

“El fin de semana tuvimos el reporte el caso de una ambulancia que no pudo pasar en la colonia La Sierra, en donde la obstrucción de la calle con un toldo y un inflable, no permitió el paso de los cuerpos de emergencia, acudimos a quitar los objetos, porque no está permitido bajo ninguna circunstancia, el cierre de las calles”.

De las solicitudes que hace la gente, Hernández Hernández dijo que al mes, son hasta 30, sin embargo no son otorgadas, por no estar permitidas y en cuanto a las zonas en donde más se presenta esta problemática, indicó que no hay una zona en específico, pues se han detectado casos en todo el municipio.