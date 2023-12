Reporta Protección Civil de Soledad saldo blanco en Navidad

En el operativo que se implementó para las fiestas de Navidad, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez registró saldo blanco al no haber registro de personas lesionadas, aunque si realizó el decomiso de 5 kilos de pirotecnia, así como prestar el apoyo a tres personas que fueron encontradas en situación de calle.

Martín Bravo Galicia titular de dicha instancia, recordó que la quema de pirotecnia esta prohibida en el municipio desde hace varios años, por lo que en los operativos que se realizan, se decomisa toda la que se encuentra, indicando que en esta ocasión solo fue encontrado instalado un puesto en la colonia Cactus.

En el lugar solo se encontró a una persona, a la cual se le decomisó toda la mercancía, la mayoría de ella de luz, aunque no se le impusieron otras sanciones, debido a que es un comerciante ambulante y no hay un local al cual se le puedan poner los sellos correspondientes de clausura.

“En esta navidad relativamente estuvo tranquilo, tuvimos saldo blanco, no se presentaron lesionados y dentro del operativo que se hace para la detección de venta de pirotecnia, nos encontramos un puesto con venta al cual le fue decomisado el producto, fue el único detalle que tuvimos, fue en la colonia Cactus, solo estaba una persona y fue poco lo que se decomisó, que esta alrededor de 5 kilos, la mayoría de luz, no había tanto riesgo, pero de todos modos no es permitida la venta” declaró el funcionario.

En cuanto a las personas encontradas en situación de calle, Bravo Galicia indicó que fueron tres en total, dos de ellas no quisieron el apoyo y solo se les entregó una cobija, en tanto que la tercera persona tuvo que ser trasladada a un centro de atención, ya que presenta problemas con sustancias toxicas.

Finalmente reiteró que no se reportaron personas lesionadas y que si bien se tuvo saldo blanco en Navidad, no se puede bajar la guardia, pues aun faltan las festividades de Año Nuevo y temas como la quema de pirotecnia, se duplica.





Registra Soledad saldo blando en materia de seguridad durante Navidad

Dos bailes fueron cancelados en Quintas de la Hacienda y Praderas del Maurel respectivamente

Para garantizar la seguridad de los habitantes de Soledad durante Nochebuena y Navidad, la Dirección de Seguridad Publica Municipal reforzó los operativos de seguridad en todo el municipio, registrando la cancelación de dos bailes y con un saldo blanco en general, aseguró el responsable de la dependencia Héctor Mar del Ángel.

Quien indicó que como parte de las acciones que se implementaron estuvieron los recorridos de vigilancia en las diferentes colonias y comunidades del municipio, además de acciones preventivas, para evitar que se cometieran diferentes delitos, como es el caso del robo a transeúnte, a casa habitación o a comercio, entre otros, trabajo que se realizó de la mano de otras instancias como es la Guardia Civil Estatal.

En lo que se refiere a reportes que fueron recibidos, el funcionario indicó que solamente fueron dos y correspondieron a bailes en la vía publica, los cuales pretendían ser llevados a cabo en las colonias Quintas de la Hacienda y Praderas del Maurel respectivamente.

Los cuales de acuerdo a lo que informó el funcionario fueron cancelados, gracias a que se atendieron de forma inmediata y mediante el diálogo, además del apoyo de los organizadores, pudieron ser cancelados, sin que se presentarán otras novedades.

"Para salvaguardar la integridad de los habitantes de Soledad en Nochebuena y Navidad, en la Dirección de Seguridad Publica Municipal dispusimos de todo el estado de fuerza con el que contamos para reforzar los recorridos de vigilancia tanto en nuestras unidades como a pie tierra, contando también con el apoyo de la Guardia Civil Estatal, logrando cumplir con el objetivo que fue registrar saldo blanco las fiestas de nochebuena y navidad, solo atendimos dos reportes de bailes callejeros, y afortunadamente los organizadores nos apoyaron para terminarlos".

Mar del Ángel indicó que con estás acciones se pudo garantizar la paz en territorio soledense durante los festejos decembrinos, destacando el trabajo coordinado con instituciones como la Guardia Civil Estatal, asegurando que los operativos se repetirán el próximo fin de semana durante los festejos de fin de año y año nuevo, es decir el 31 de diciembre y el primero de enero.