Renuncia Barajas Ábrego a la Secretaria General de Soledad

Soledad de Graciano Sanchez.- El Cabildo de Soledad aprobó y tomó protesta este viernes a la nueva secretario general del Ayuntamiento, Yoloxochitl Díaz Lopez, durante la sesión extraordinaria, esto luego de la renuncia de Ernesto Barajas Abrego.

"Pedí a Cabildo que tuviera a bien aprobar mi renuncia formal al cargo que me he desempeño, el motivo es, por así convenir a mis intereses", expresó el ahora ex funcionario.

Añadió que está en camino un proyecto profesional, aunque ko adelantó si será dentro de la política local o estatal, tomando en cuenta que forma parte del grupo político que ganó la alcaldia soledense y el gobierno del estado.

"A partir de hoy he dejado de ser secretario general, y se queda en mi lugar Xoloyochitl Díaz, ella ya se había desempeñado en este cargo y continuará en el cargo", precisó.

A pregunta expresa si va por algún cargo a la administración estatal, respondió que, "me reservo los comentarios, es interés personal y profesional", reiteró.