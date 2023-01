Registro Civil ofrece servicio en ocho módulos para agilizar trámites

Con el objetivo de modernizar, ampliar y agilizar los servicios a la población, la Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de la Dirección del Registro Civil, en seguimiento al trabajo emprendido por el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, da mantenimiento constante a los módulos automáticos que expiden actas de nacimiento, matrimonio y defunción; además, el costo se mantiene en 60 pesos, el cual no reporta incremento desde hace dos años.

Los módulos están en servicio permanente y se encuentran en distintos puntos de la ciudad para facilitar los trámites de las y los usuarios, indicó la titular del área, Deysi Maribel López Sierra, quien destacó que el uso de medios digitales para tramitar documentos oficiales es de gran utilidad, especialmente en algunos meses en los que se incrementan las solicitudes, como el caso de febrero cuando inician las preinscripciones en los centros educativos del Estado.

Cortesía | Gobierno del Estado

Informó que la dirección del Registro civil, en Simón Bolívar No. 965, zona Centro, cuenta con cuatro módulos e incluso con personal que da asesoría sin costo a quienes solicitan el servicio; asimismo otros módulos se ubican en el mercado “Camilo Arriaga” (Reforma S/N Entre Pascual M. Hernández y Rayón); plaza Fiesta, en la avenida Himno Nacional No. 4005; el Instituto Potosino de la Juventud, en la avenida Salvador Nava Martínez No. 50, en la colonia El Paseo y la caja recaudadora “Villa de Pozos”, en el jardín Hidalgo No. 6 en la delegación Villa de Pozos.

La funcionaria estatal hizo un llamado a las y los usuarios de estos módulos para usarlos de manera responsable, ya que se han detectado afectaciones porque se utilizan monedas o billetes de denominaciones que no corresponden al pago del servicio, e incluso se introducen otros objetos, lo que provoca el mal funcionamiento; sin embargo, existe un monitoreo permanente para repararlos en cuanto presenten alguna falla.

Cortesía | Gobierno del Estado

Por último, dijo que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio instrucciones precisas para que no se incremente el costo por expedición de actas de nacimiento, que se mantiene en 60 pesos desde hace dos años, con el objetivo de no afectar la economía de las familias potosinas.

