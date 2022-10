Refuerzan acciones preventivas en los límites de SLP- Zacatecas por la fuga de reos de Cieneguillas

Luego de que hace unos días se fugaran varios reclusos del penal de Cieneguillas en Zacatecas, ya se reforzaron las acciones preventivas en las zonas limítrofes con el estado vecino, esto, a fin de evitar que alguno de ellos pudiera ingresar al estado a delinquir o bien a esconderse.

Así lo comentó en entrevista, el vocero de seguridad Miguel Gallegos Cepeda, “hay un llamado y una coordinación estrecha con el gobierno del Zacatecas, entre los representantes del ejecutivo y las propias fiscalías con la intención de alertar a estados vecinos del riesgo que existe de que los reclusos que se fugaron puedan establecerse o llegar a alguno de estos puntos, en este caso San Luis potosí”.

Dijo que el tema se aborda con total interés y prioridad para identificarlos, “estamos ya en campaña que se reforzará para que la población los identifique en caso de pudieran llegar a la entidad, y que se haga el reporte”.

En otro tema dijo que la mayoría de las llamadas de extorsión que recibe población potosina, se ha identificado que provienen principalmente de penales de Michoacán, Tamaulipas y Estado de México, donde no se cuenta con inhibidores de llamadas en algunos de sus centros de reclusión, o bien contarían con equipo deficiente.

Sobre el tema, el vocero de seguridad Miguel Gallegos cepeda dijo que inhibir las llamadas que salen de los penales es un tema muy relevante a nivel nacional, aunque en San Luis Potosí ya existe este equipo mediante el cual se busca evitar la salida de llamadas sobre todo relacionadas con la extorsión.

“Nos hemos dado cuenta de que las extorsiones de este tipo que se presentan en San Luis Potosí se originan en penales sobre todo de Tamaulipas, no necesariamente de penales potosinos, si no más bien foráneos, en un gran número del estado de Tamaulipas que según entendemos ellos no cuentan con este tipo de equipos”.

El vocero dijo en torno a la resolución del congreso sobre la iniciativa de que en los penales haya equipo que evite la comunicación de los reclusos hacia el exterior, que sin duda “generará un refuerzo a la estrategia preventiva, lo vemos con buenos ojos, esto obligara a que el equipo que se tiene en este momento se refuerce y actualice para dar mejores resultados”.