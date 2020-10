Reforma a Ley de Infonavit, pone en riesgo patrimonio de trabajadores: AMPI

La iniciativa de modificar la Ley de Infonavit, para que los trabajadores puedan hacer uso de su crédito hipotecario como mejor les convenga, incluso que se les permita construir su propia vivienda, “es una medida 100 por ciento populista con la que el presidente quiere hacer creer que está haciendo algo bueno por los trabajadores”, y que incluso puede poner en riesgo los recursos del Instituto así como el patrimonio de los trabajadores.

Así lo manifestó el presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Gustavo Rivera Cerda, quien coincidió con lo señalado anteriormente por el delegado local del Infonavit, Martín Dorantes Peña, de que es importante que se establezcan reglas claras en esta propuesta, sobre todo considerando que no se le puede dar total libertad a los trabajadores de construir vivienda en cualquiera terreno.

Local Con reforma a la Ley de Infonavit habrá que tener reglas claras: Dorantes Peña

En ese sentido, indicó que hay que ser muy cuidadosos, pues si se llegara a aprobar la iniciativa, y un trabajador construye vivienda en un terreno que no tiene las condiciones adecuadas, esto podría no sólo afectar el patrimonio de la persona, sino que también no daría garantía al Infonavit sobre el crédito que ofreció.

Ejemplificó que, si un trabajador llegara a edificar vivienda en un terreno donde exista una falla geológica, al poco tiempo la falla partiría la vivienda a la mitad, y tendría que intervenir Protección Civil Municipal para determinar si es segura o no; en caso de que el inmueble sea declaro como no habitable, el trabajador no podrá reclamar al Infonavit un seguro de daños, pues es responsabilidad de él verificar que el terreno sea adecuado para construir.

“Sinceramente no creo que sea la medida correcta, a parte el Instituto no se rige nada más por lo que dicen los diputados, senadores o por lo que dice el presidente, hay que recordar que la base del Instituto está en los consejos consultivos regionales. Habrá que analizar la propuesta, podría ser interesante tener un crédito en el que el trabajador pudiera edificar, pero deberá tener una supervisión y una gestión y control más en forma, porque eso va a llevar a que el instituto termine con sus recursos”, expresó.