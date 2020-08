Reestructuración de deuda no avanza en Congreso

Desde que se dictaminó en contra la iniciativa del Poder Ejecutivo para reestructurar la deuda pública estatal con un periodo de gracia que ampliaría el plazo de pago de los créditos contraídos de 15 a 18 años, el asunto no avanzó en el Congreso del Estado al no presentarse el dictamen al pleno.

El 24 de junio pasado los integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado rechazaron por mayoría, la iniciativa del Poder Ejecutivo, y desde entonces el tema no se volvió a abordar; el dictamen deberá presentarse al pleno donde difícilmente cambiaría el estatus de rechazado.

Local Va MORENA contra productos no saludables en SLP, anuncia Edson Quintanar

El diputado Ricardo Villarreal Loo recordó que luego de diversos análisis y una reunión con el secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo Daniel Pedroza Gaitán, los legisladores sometieron a votación el dictamen que declaraba procedente la iniciativa para la reestructuración, que representaría la posibilidad de tener recursos para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia. Sin embargo, a la hora de votar todo cambió y se rechazó.

“Es un tema delicado que a ninguna administración o Legislatura le gustaría abordar y que se fundamenta en la situación económica que vivimos, pero no hay certeza de lo que se haría con ese ahorro, no es que vayan a ingresar 500 millones de pesos pero se van a ahorrar y no hay líneas claras de su aplicación; además, por las condiciones que vive la Secretaría de Salud, es delicado autorizar la reestructuración que no es otra cosa que diferir los pagos, dejar de pagar y que otros gobiernos futuros lo hagan”.

Falta que la Comisión de Gobernación analice el tema en segundo turno, aunque hasta el momento no se han aportado nuevas consideraciones que hagan cambiar de opinión a los representantes populares.

Te puede interesar esta nota: Gobierno federal no tiene empatía con los ciudadanos