Reestructuración de deuda, justificable y necesaria: Daniel Pedroza

El no aprobar la reestructuración pondría en riesgo proyectos de infraestructura y afectaría la reactivación económica del estado

Es momento de demostrar unidad por San Luis

El estado cuenta con las mejores calificaciones crediticias y de transparencia fiscal

La reestructuración de la deuda es totalmente justificable y necesaria, de no haberse presentado la pandemia de Covid-19, la administración gubernamental contaría con los recursos previstos para avanzar en el desarrollo económico y social del estado durante el año 2020, informó Daniel Pedroza Gaitán, Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, al reunirse con Diputadas y Diputados Locales integrantes de las Comisiones de Hacienda y Gobernación.

Este encuentro se llevó a cabo para brindarles información precisa sobre la iniciativa presentada por el ejecutivo el pasado 18 de mayo ante el H. Congreso del estado, mediante la que se gestiona la autorización para reestructurar y/o refinanciar los principales créditos gubernamentales.

Pedroza Gaitán subrayó que, esta administración no ha generado deuda y con esta medida de reestructurar, tampoco se impactaría, incluso precisó, que se han disminuido de manera importante los pasivos heredados. Al inicio de la Administración, la deuda per cápita de San Luis Potosí era de 1 mil 547.1 pesos ocupando la séptima posición a nivel nacional. Al cierre de 2019, la deuda per cápita del estado es de 1 mil 322.79 pesos, se logró reducir una posición en el tablero nacional, ocupando el sexto lugar.

El titular de la SEFIN precisó que, de no aprobar la reestructura se pondrían en riesgo proyectos de infraestructura y afectaría la reactivación económica del estado, y enfatizó que la medida solicitada es con el propósito de liberar flujo que permita cubrir la inminente disminución de ingresos con que contará el estado, así como para contar con recursos necesarios para enfrentar los gastos extraordinarios que ha provocado la emergencia sanitaria y económica derivada del COVID19.

El Gobierno del Estado actuó de manera inmediata para apoyar a las y los potosinos afectados por los efectos económicos generados por la pandemia, los estímulos fiscales otorgados en el Impuesto Sobre Nómina han permitido proteger 76 mil empleos, beneficiando a 16 mil 570 pequeñas y medianas empresas de hasta 50 trabajadores.

Asimismo, se calcula que los restantes estímulos en el Impuesto sobre Hospedaje, Derechos de Control Vehicular, cambio de propietario y pagos por revista y refrendo del transporte público beneficiarán a más de 140 mil contribuyentes.

Daniel Pedroza hizo un llamado a las y los integrantes del H. Congreso del Estado a trabajar una vez más, de manera coordinada con el ejecutivo por las potosinas y potosinos que esperan unidad de parte de sus gobernantes para resolver las afectaciones que ha generado una pandemia como la que actualmente se vive en el mundo.

El titular de la SEFIN, refirió que, la administración estatal ha demostrado un manejo correcto de las finanzas públicas y por ello ha sido reconocida a nivel nacional. Actualmente se tiene una calificación de grado sostenible en el nivel de endeudamiento del estado, que es la máxima otorgada por la Secretaría de Hacienda, mejorando los resultados de los tres indicadores medidos y colocando su valoración en verde. Asimismo, se cuenta también con las mejores calificaciones en indicadores de Transparencia Fiscal siendo la entidad líder en la materia.

La iniciativa plantea que la reestructura y/o refinanciamiento permita aplazar el pago de la deuda por tres años más de lo previsto, sin incrementar el saldo de la deuda bancaria actual, de igual forma, con esta propuesta se logrará evitar el deterioro en la calificación crediticia del estado, reduciendo el impacto de la disminución de los ingresos y el aumento por el natural crecimiento de las amortizaciones de los dos créditos más grandes.

Ante las y los legisladores, Pedroza Gaitán precisó las cifras de las afectaciones económicas para la entidad en materia de ingresos. Las Leyes de Ingreso y de Presupuesto de Egresos 2020 fueron elaborados con pre criterios económicos que consideraban un crecimiento del PIB del 3 por ciento, actualmente dados los efectos de la desaceleración económica se proyecta un decrecimiento del – 9 por ciento.

Como resultado, al mes de mayo del presente ejercicio, se tuvo una caída en los ingresos propios del 15 por ciento respecto del presupuestado, y se proyecta la caída sea del 10.7 por ciento al cierre del ejercicio 2020.

Se estima una baja en la recaudación de ingresos de 370 mdp, y se estima se dejarán de percibir un total de 171 mdp en el otorgamiento de estímulos fiscales, es decir, una menor recaudación de ingresos propios de 541 mdp.

Por último, el Secretario de Finanzas señaló que, para el segundo trimestre de 2020, las participaciones federales fueron menores a lo presupuestado para el mismo periodo, en un 3.9 por ciento. La Federación prevé una caída en la recaudación federal participable (RFP) para el ejercicio 2020 de 89 mil mdp.