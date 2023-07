Recorrer tiempos electorales pone en riesgo la legitimidad de la elección en 2024: Diputado

El diputado Mauricio Ramírez Konishi manifestó que recorrer los tiempos electorales pondrá en riesgo el proceso electoral en el 2023 en términos de legitimidad.

“Esta iniciativa apenas ingresó al Congreso hace 20 días; por lo que, sin duda, es un vaporazo legislativo. En esencia lo que se modificó es la fecha del inicio formal del proceso electoral, para que se recorra 62 días”.

Dijo que “no hace ni un año que esta misma legislatura hizo modificaciones a la Ley Electoral del Estado, y en esa misma reforma, ya se cambió la fecha del inicio del proceso, para que, de la primera semana de septiembre, pasara al último día de octubre. Vale la pena recordar que para que se hiciera la reforma del año pasado, hubo consulta a la ciudadanía, mesas y debate público. Ese hubiera sido un momento propicio para que se promoviera esto”.

Ramírez Konishi señaló que “esta reforma no proviene del órgano electoral, no es algo que solicitaran los que se encargan realizar las elecciones, ni los partidos, ni es una demanda ciudadana. Es una reforma que tiene como verdadero propósito, que de tiempo para que el municipio de Pozos esté erigido en tiempo, para que pueda realizarse la elección. Sin embargo, en ninguna parte del dictamen se informa de ello. Hubiera sido mejor argumentar en el dictamen lo que verdaderamente se pretende, y no andar inventando argumentos que definitivamente no convencen a nadie”.

“Dicho sea de paso, y aunque el tema aquí no es Pozos, estoy completamente de acuerdo en que esta demarcación se eriga como el municipio 59”, puntualizó.