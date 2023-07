Austera visita de Fernández Noroña a San Luis Potosí

Ante una escasa audiencia, de no más de 200 personas, la “corcholata rebelde” Gerardo Fernández Noroña planteó este jueves en San Luis Potosí su propuesta para encabezar el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

No llegó, como estaba previsto, en su “noroñabus”, una combi modelo 1974 que se quedó en el camino en su trayecto a San Luis Potosí, donde finalmente se presentó en un sencillo templete, con apenas una lona para protegerse del sol, instalado todo a un costado de Plaza de Armas.

Ahí, el ex diputado federal inició con su mitin antes las cinco de la tarde, hora que había sido programada para presenciar su discurso, “venimos a plantear el trabajo que estamos realizando en este recorrido para lograr la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, expresó.

“Venimos a evidenciar la hipocresía de la derecha y del INE, esos que trabajan toda su vida, 10 horas al día, vendiendo gelatinas y tamales, doblando turno, y así se hacen millonarios”, ironizó, “quieren vendernos una historia de éxito cuando lo que hay detrás es tranza y corrupción”.

“Venimos a convocar a la gente”, añadió, “a la organización y a la lucha de que el poder está abajo, para que me apoyen bajo el slogan #Noroñaespueblo”.

Reflexionó acerca de la importancia de la defensa de las mujeres, “ya que esta fue una asamblea mayoritariamente de mujeres, aunque había de todo, y la respuesta de la gente fue nutrida a pesar de ser entre semana”.

Cuestionado de si él ha visto piso parejo en este proceso, argumentó que quien se ha quejado de ello es Marcelo Ebrard, “¿a mí por qué me preguntan?”. Se le hizo ver que el miércoles pasado en la misma plaza estuvo Claudia Sheinbaum pero con una asistencia de cinco mil personas, a lo que dijo que “pues cuando ella reporta gastos dice que no gasta nada, no reporta gastos de sillas, sonido, ni nada, esto me parece singular porque yo ya llevo más de millón y medio de pesos en gastos con eventos como el que vieron y ellos dicen que están gastando menos, no sé cómo le hacen para espectaculares y toda la publicidad que traen”.

Con todo y eso, afirmó, “les voy a ganar, porque se está recurriendo a prácticas que hemos combatido toda la vida y lo único que están haciendo es generar el rechazo de la gente, no están convenciendo de que realmente son la opción más adecuada”.

Finalmente confió en que el “noroñabus” estará listo para circular la próxima semana, ya que es un emblema de su campaña al ser una librería ambulante, así finalizó Fernández Noroña el mitin de Campaña Nacional de Afiliaciones.