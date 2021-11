Reconciliación interna y reconstrucción del PAN desde lo municipal, ofrece Josefina Salazar

Josefina Salazar Báez, candidata a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que en su gestion trabajará para reconciliar a todo el panismo potosino, porque esa será la base para lograr triunfos en el 2024, en donde la prioridad serán todos y cada uno de los municipios.

En recorrido por colonias de la Capital para visitar casa por casa a toda la militancia, Josefina Salazar señaló también que en su gestión se impulsará a cada miembro del partido, "porque sin su lealtad y compromiso el PAN no estaría donde se encuentra y porque son la base de los triunfos, cuando los traicionas, abandonas o los ignoras, llegan los fracasos", apuntó.

Cortesía | Josefina Salazar Báez

Josefina dijo que la diversidad y la pluralidad de opiniones de toda la militancia, más allá de ser motivo de desencuentro y de enfrentamientos internos, se aprovechará para construir un proyecto fuerte rumbo al 2024.

"La reconstrucción va a empezar desde los municipios, para que la militancia sea atendida sin distingos, los Comités abrán y puedan trabajar, y todos los liderazgos tengan la certeza de que serán tomados en cuenta a la hora de las definiciones, porque en el PAN todas y todos cabemos", añadió.

Señaló que para ella todos los municipios serán importantes sin importar su tamaño o cantidad de militantes, "entonces vamos a hacerles un traje a la medida desde el principio para apuntalar proyectos ganadores en el 2024", precisó.

Cortesía | Josefina Salazar Báez

"La militancia es la que sostiene al partido, ellos son los que trabajan en campaña, y generan la vida interna, entonces debemos regresar a nuestros orígenes y eso sólo puede darse en los municipios", añadió.

"Vamos a darle su lugar a las estructuras municipales, a la militancia, que nunca más se vaya un panista a ganar como candidato de otro partido, eso no lo verán, cómo también vamos a impulsar a las mujeres para que en el próximo proceso electoral estén plenamente preparadas para lograr los triunfos que anhelamos", dijo.

Por último, Josefina Salazar pidió el voto de confianza a todo el panismo potosino el próximo 11 de diciembre y antepuso como garantía de su lealtad y cumplimiento de acuerdos, su trayectoria de 25 años de militancia, "todos me conocen, he luchado a su lado y por eso hoy me atrevo a dar este paso, porque quiero hacer realidad sus anhelos, recuperar para ellos nuestro partido y dar a los potosinos buenos gobiernos", concluyó.2021