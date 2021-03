Recomienda Protección Civil no meterse a nadar en presas y cuerpos de agua

La Unidad de Protección Civil del Ayuntamiento capitalino intensificó el programa de monitoreo de presas y cuerpos de agua, ante la llegada de la Semana Mayor, para inhibir que las personas ingresen a nadar con el riesgo de perder la vida; en lo que va del año, ya se registraron dos decesos.

El titular del área, Adrián Álvarez Botello, explicó que este monitoreo inició desde hace dos meses aproximadamente, para que cada fin de semana se verifique que las personas no ingresen a nadar o los menores no ingresen a jugar, con el riesgo que ello representa.

Conminó a la población en general, pero en especial a quienes planeen visitar estos cuerpos de agua a no meterse a nadar por seguridad, ante los dos decesos que se registraron en los meses previos, por lo que se colocarán letreros preventivos a fin de enfatizar los riesgos que conlleva nadar en presas, represas, canales y bordos de abrevadero en todo el municipio.

Destacó que la pandemia provocada por el Covid-19 no ha terminado, por lo que la principal recomendación es no salir a visitar estos parajes, para evitar contagios masivos, que es otro de los riesgos que conllevan los días de campo y visitas a estos lugares, y no sólo los accidentes por ahogamiento.

Los lugares en donde se realiza este monitoreo son principalmente la presa San José, la Cañada del Lobo, San Antonio, San Carlos, La Cantera y los bordos de abrevadero de las 3 delegaciones municipales de La Pila, Bocas y Villa de Pozos.

Por último, el funcionario municipal refirió que estos convivios en los parajes en la mayoría de las ocasiones van acompañados del abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, lo que provoca que las personas se aventuren a ingresar al agua y de ahí su visita derive en verdaderas desgracias para ellos y sus familias, lo cual se quiere evitar a toda costa, concluyó.

