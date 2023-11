Rechaza Noyola alza del 20% a la tarifa del agua para Soledad

“No podemos aprobar un incremento del 20 por ciento para la tarifa del agua propuesto por el Interapas, debido a que la gente no tiene agua en sus casas a pesar de que pagan puntuales sus recibos y hasta el gasto en pipas tiene que hacer, no podemos lastimar más la economía de las familias de Soledad”.

Esas fueron las declaraciones de la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez Leonor Noyola Cervantes luego de junta de consejo que sostuvieron este viernes en el Organismo Operador del Agua Interapas, en donde se puso sobe la mesa un incremento en la tarifa que ronda el 20 por ciento para el 2024.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Un aumento a la tarifa en el que además de Soledad, tampoco estuvieron de acuerdo la alcaldesa de Cerro de San Pedro Esmeralda Nava Loredo, así como la Comisión Estatal del Agua, mientras que el resto de los participantes estuvieron a favor de la propuesta, considerando que sería importante no homologar una tarifa de estos municipios con la capital, debido a que las condiciones son muy diferentes.

Coincidiendo en que no se puede tener un incremento en un servicio que es deficiente, porque mucha gente tiene la necesidad del agua y esta simplemente no llega a sus casas e incluso tiene que gastar en pipas, ya que de acuerdo a la alcaldesa, este servicio desde hace más de un mes fue retirado de Soledad de Graciano Sánchez.

Por lo que es el ayuntamiento a través de dos pipas propias, así como con la renta de otras más, con las que tratan de llevar el servicio a las diferentes colonias que hay en el municipio, aunque de acuerdo a Noyola Cervantes este esfuerzo no es suficiente, debido a que es mucha gente la que padece la falta de agua.

La alcaldesa también hizo énfasis en que lo que se recauda en Soledad por agua, no es regresado en obras para el municipio, recordando que el año pasado se logró recaudar cien millones de pesos y únicamente seis millones fueron invertidos en obras de Interapas para Soledad, una situación que se ve reflejada dijo, en la falta de mantenimiento de los pozos, pero también en los múltiples colapsos que se tienen en todo el municipio.