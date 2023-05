Rechaza ex dirigente del PAN acusaciones hechas en una página web

"A la gente le valen estos chismes, hasta me da pena hablar de ello", instó

Luego de que una página web publicara que el ex dirigente del PAN y hoy diputado Juan Francisco Aguilar “vendiera candidaturas y obligara a los aspirantes a firmar documentos en blanco que después vendió para que se perjudicara a los firmantes legalmente”, éste afirmó que es una gran mentira y son solo chismes.

“Hasta me da pena tocar el tema -dijo a los reporteros- porque son cosas que a la gente no le interesan, es una guerra sucia, no hay ninguna acción legal en mi contra, ni denuncia, ni nada, los supuestos afectados no han denunciado y todo se reduce a una publicación en una página web y ya”.

El legislador Juan Francisco Aguilar dijo que “toda esta ola de ataques se deriva de las declaraciones que di, cuando dije que si el PAN no era transparente al interior menos lo sería al exterior, es decir, exigiendo que otras instancias lo fueran, eso les molestó y se soltaron los ataque en cascada”.

Lo importante es dar resultados como diputado, no caer en los chismes que es lo único que sale de la dirigencia estatal, pero es algo normal, “desde que decidí participar en política lo sabía, eso pasa cuando uno es objetivo, al rato hasta van a decir que tengo muchas mujeres, por eso digo que a la gente le vale gorro esto”.

Rechazó el señalamiento mediático de que obligó a candidatos a firmar documento en blanco que después vendió a personas interesadas en causar daño, “me pueden checar mis bienes, mi patrimonio, tengo las manos limpias; no pienso proceder legalmente contra nadie, son puros chimes”.