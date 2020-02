Rechaza Conavim propuesta de Gertz Manero

“El problema es que no se quitan el papel machista y misógino” en las fiscalías, indicó Candelaria Ochoa Ávalos, presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), cuestionada respecto a la propuesta de la Fiscalía General de la República para que el feminicidio pase de ser un delito, a un agravante del homicidio.

Hace unos días se dio a conocer la propuesta del fiscal Alejandro Gertz Manero, para que los asesinatos de mujeres se investiguen como homicidio con agravante y no como feminicidio, pues argumenta que es difícil llevar a juicio los casos debido a los requisitos que establece el artículo 325 del Código Penal Federal; al respecto, la presidenta de la Conavim señaló que “en realidad no les cuesta tanto, el problema es que no se quitan el papel machista y misógino que está en todos nosotros, eso es lo que tenemos que hacer, quitarnos esa telaraña que está obsesionando con que las mujeres estamos exagerando”.

Indicó que lo que sí es necesario, es que las fiscalías agilicen las investigaciones, que capaciten a su personal “para que intervengan como deben hacerlo”, que apliquen el protocolo de feminicidio, y que también los jueces y magistrados juzguen con perspectiva de género, pues destacó que por ejemplo, el año pasado un juez liberó a dos feminicidas confesos en Jalisco, “necesitamos que haya más justicia, jueces y magistrados tienen que revisar su actuar”.

Ochoa Ávalos señaló que la Conavim busca que los estados homologuen el feminicidio con el Código Penal Federal, pues cada entidad tiene una definición distinta y maneja diversas sanciones, “están entre 30 o 70 años (de prisión) pero no le ponen la máxima pena, deben poner la máxima pena porque es un agravante”.

Finalmente, destacó que también es necesario cambiar la formación en las familias, pues el año pasado se cometieron más de 2 millones de delitos contra mujeres, de los cuales 743 mil fueron denunciados como violencia familiar y más de 200 mil como violencia de pareja, “entonces mil y tantos feminicidios en el país son producto de esa violencia en la familia, y eso es algo que tenemos que reconocer, que la familia está matando a las mujeres”.