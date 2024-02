Realizan votación para estallar huelga en el Hospital Central de SLP

En una asamblea extraordinaria, agremiados del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, (STEHC), emiten un voto libre y secreto, para definir si se van a huelga o no, luego de que por mucho tiempo han enfrentado diversas problemáticas relacionadas con el pago de las prestaciones y salarios.

Desde las 8 de la mañana de este miércoles se instalaron para que los trabajadores voten libremente y definan si se van a huelga, las casillas estarán abiertas hasta las 21:30 horas en las instalaciones del edificio sindical ubicado en Bucareli y Arzúa 340.

Claudia Lizeth Cisneros Aguilera, líder de los trabajadores explicó a través de un vídeo informativo en sus redes sociales que estas acciones obedecen a que desde hace más de cinco meses no se han realizado los pagos a los créditos hipotecarios, pues no se ha pagado el IMSS ni el Infonavit, situación que esta afectando a los trabajadores con el incremento de los intereses.

Se busca la recuperación de 250 plazas, la recategorización de trabajadores, el pago del fideicomiso, el impago y adeudo de nóminas más de 200 compañeros que no tienen nada que ver con el IMSS Bienestar y el impago de los días festivos, descansos de riesgo y tiempo extraordinario.

“Hay compañeros que realizaron una tramite al fideicomiso y aún la Secretaría de Salud no ha firmado, la falta de empatía, interés de querer generar un problema donde no lo hay, desconocemos los motivos no se ha manifestado el motivo de que no firma estos documentos qué no implica nada legal, puesto que ellos no tienen ninguna aportación al patrimonio que genera cada uno y entonces estamos en espera y es la parte de exigir que cumpla con sus obligaciones”.

Hizo la invitación a los trabajadores a que acudan a votar si se van a huelga o no, que los faculten para exigir que se respeten los derechos, que se garanticen por parte del Estado “cuál es el motivo, hay 800 trabajadores que no tienen IMSS, ni Infonavit, no pagan Fonacot, no hay recuperación de 250 plazas, tampoco recategorización, no hay pago del adeudo del Fideicomiso, tampoco se ha pagado el adeudo de nóminas qué es un problema con la patronal, no hay días festivos, descansos de riesgo y riesgo extraordinario. La Secretaría de Salud no se ha manifestado y no nos ha dicho por qué no firma estos documentos, estamos a la espera de que cumplan con estas obligaciones”.