Follaje abandonado provocó incendio; ni ayuntamiento de SGS ni CFE asumen responsabilidad

Habitantes Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez corrieron peligro la tarde de este sábado por unas ramas que se incendiaron en las calles de Huachichiles y avenida Tenochtitlán y que gracias a vecinos que actuaron de inmediato el problema se quedó solo en un susto y varios daños materiales.

La señora Guadalupe Monsiváis platicó a El Sol de San Luis cómo ocurrieron los hechos y el temor que tenían por este incendio, que a decir de los vecinos, pudo ser peor pero afortunadamente actuaron a tiempo.

“Empezaron a alertar los vecinos que se estaban prendiendo las ramas, como están pegadas a una barda y hay una toma de gas natural corría el riesgo de qué pasara una desgracia, entonces entre los mismos vecinos me ayudaron con cubetas de agua a apagar el fuego porque se estaba propagando muy rápido, lo que tenemos miedo era por la toma de gas y aparte porque al vecino se le quemaron los cables del internet y por poquito a nada estaba para pasársele a los cables de la luz”, comentó.

Este problema se pudo evitar pues desde hace un mes trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad acudieron a cortar las ramas de árboles que estaban muy cerca del cableado eléctrico, pero solo dejaron los deshechos sobre la banqueta, la señora Guadalupe lo reportó, pero no obtuvo solución.

“Hice yo el reporte a Comisión y me dieron un número de reporte, vuelvo a marcar a las dos semanas y me dicen que eso no es problema de ellos que es problema Parques y Jardines o Ayuntamiento, entonces marco y me dicen que no, que como ellos lo cortaron (CFE), ellos tenían que haber solucionado el problema, entonces se echan la pelotita entre ellos dos”, denunció.

Los vecinos tuvieron que echar las ramas al camellón a medida de presión a las autoridades y para evitar el riesgo, pues las altas temperaturas y las ramas secas podrían provocar otro incendio.

“Tuvimos que echar las ramas al camellón para hacer presión para que ya vengan porque si es un peligro, imagínese, las ramas estaban hasta en la toma del gas natural si lo hubieran prendido ahí ahorita no estaríamos hablando”, dijo la señora Guadalupe.

Los vecinos también advirtieron que hay 5 árboles que están creciendo demasiado por lo que piden se poden pues algunas ramas se han soltado y quedan regadas por la calle lo que podrían ocasionar accidentes.