¿Quieres renovar o tramitar tu licencia? ¡Instalarán módulo móvil en Villa de Arriaga!

El titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Salvador González Martínez, dio a conocer que se instalará un módulo móvil en la plaza principal de Villa de Arriaga donde otorgará licencias gratuitas de conducir, el miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de abril, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Cortesía | Secretaría de Finanzas

¿Cuáles son los requisitos para tramitar mi licencia por primera vez en SLP?

Requisitos:

constancia de manejo expedida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;

original y copia de identificación oficial vigente de San Luis Potosí (INE o pasaporte);

original y copia de dos comprobantes de domicilio en el Estado;

uno con antigüedad de un año y otro con antigüedad de tres meses (agua, luz, teléfono, internet, cable, predial, gas).

¿Cuáles son los requisitos para renovar mi licencia en SLP?

Requisitos:

original y copia de identificación oficial vigente de San Luis Potosí (INE o pasaporte);

licencia de conducir vencida;

original y copia de un comprobante de domicilio en el Estado no mayor a tres meses (agua, luz, teléfono, internet, cable, predial, gas).

En los casos de no presentar licencia vencida y para los casos de reposición, es necesario presentar comprobante de no Infracción municipal, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí, con una vigencia no mayor a tres días hábiles.