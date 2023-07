Quien cometa maltrato animal puede ir a la cárcel: Eloy Franklin

El maltrato animal sigue siendo un tema de preocupación en San Luis Potosí, y las sanciones jurídicas impuestas hasta la fecha no han logrado alcanzar el impacto deseado para proteger adecuadamente los derechos de estos seres vivos, reconoció el diputado del PVEM Eloy Franklin Sarabia.

Como presidente de la Comisión de Ecología en el Congreso del Estado sostuvo que esta Legislatura ha elevado las penas en contra de la crueldad animal.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Mencionó que el maltrato hacia los animales domésticos o silvestres es un tema preocupante que ha generado inquietud en la sociedad de San Luis Potosí y agregó que aunque el Código Penal del estado establece sanciones para quienes perpetren actos de crueldad contra los animales, hay personas que ignoran que pueden ir a prisión por maltratar a estos seres vivos.

Precisó que las leyes actuales, reformadas por última vez en marzo de 2022, establecen penas que varían según la gravedad del maltrato. Desde lesiones mínimas que no producen menoscabo físico permanente, con penas de cinco a doce meses de prisión, hasta actos sádicos o zoofílicos, que produzcan o no la muerte del animal, conductas que acarrean penas de tres a cinco años de prisión y sanciones pecuniarias más elevadas.

Foto: Norma Rivera | El Sol de San Luis

Sin embargo, el legislador del Partido Verde Ecologista de México admitió que la falta de denuncias y la limitada investigación de los casos dificultan la aplicación efectiva de la ley.

Sugirió que para abordar esta problemática, es crucial llevar a cabo acciones integrales, como educación y sensibilización.

Franklin Sarabia propuso realizar programas educativos y campañas de concientización para promover el respeto y cuidado hacia los animales, fomentando una cultura de protección animal.

“Urge y es imprescindible la implementación de campañas de difusión de las leyes existentes y los derechos de los animales para que la población esté informada y pueda denunciar casos de maltrato de manera efectiva. Lamentablemente en este momento hay personas que desconocen que pueden ir a prisión por tratar con crueldad a un animal”, concluyó.