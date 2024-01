Pymes aún no sacan provecho de la tecnología: estudio

Pequeñas y medianas empresas presentan dificultades en el uso de herramientas tecnológicas, alguna inclusive siguen sin hacer uso de ellas pese a los beneficios que les pueden generar.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), llevó a cabo el estudio "Digitalización de la Pyme Mexicana 2024", entre los más de 4.8 millones de negocios que representa, pertenecientes al sector terciario.

En el estudio se detectó que las pequeñas y medianas empresas presentan dificultades en el uso de herramientas tecnológicas, por ejemplo, solo el 15% posee una estrategia digital efectiva; el 10% no utiliza banca electrónica; y el 20% no emplea plataformas digitales para conocer mejor a sus clientes (como portal web o redes redes sociales).

Hay empresas que no tienen ventas ni pagos en línea, no utilizan sistemas para llevar control de inventario, gestión de proveedores, inclusive no hacen trámites de gobierno en línea.

Philippe Boulanger, secretario ejecutivo de la Comisión de Economía Digital de la Concanaco Servytur, indicó que sólo el 15% de las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México posee una estrategia digital efectiva para incrementar sus ventas, y aquellas que han implementado procesos digitales han tenido la capacidad de incrementar su nivel de clientes hasta en 20%.

Es por ello que la Concanaco busca extender las ventajas de la digitalización hacia todas las Pymes del país, para lo cual creó la Academia Digital, donde los líderes de las pequeñas organizaciones empresariales encontrarán recursos interactivos y eventos diseñados para fortalecer sus habilidades digitales y sus estrategias comerciales.

Al respecto, Fernando Díaz de León Hernández, presidente local de Canaco Servytur, agregó que el estudio realizado permitió ver no solo las áreas de oportunidad que hay en las empresas, sino también el gran potencial que posee el sector terciario para aprovechar la digitalización, una herramienta esencial para el crecimiento.