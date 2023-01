Protestan padres de familia de Secundaria Técnica por pésimas condiciones de la institución

No hay maestros, la infraestructura sanitaria está en pésimas condiciones, la mesa directiva está incompleta, no quieren rendir información sobre los estados de cuenta, son algunas de las quejas que expusieron este día los integrantes de la Asociación de Padres de Familia de la escuela Secundaria Técnica número 39 que protestaron a las afueras de la institución.

Esta escuela se localiza entre las calles de Sevilla y Olmedo de esta capital potosina, donde algunos padres de familia salieron a manifestarse porque además cuentan que el director general de la institución, Pedro Ignacio Coral Lizama, obstruye la ejecución de aportaciones voluntarias para las necesidades prioritarias la supervisión de la institución, manipula a la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, además exigen seguridad a las afueras del plantel, que la venta de comida sea a bajo costo.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Los quejosos refieren que no hay transparencia en las finanzas, actualmente aseguran hay un supuesto acoso de parte del director que disuadió a los padres de familia con escritos oficiales para que no protestarán ante las irregularidades evidenciadas.

Están solicitando la remoción del director Pedro Coral porque aseguran hace un mal funcionamiento de la institución, no convoca a las asambleas directivas que cuenta con diez integrantes, no hay representantes de padres de familia en cada salón (el director los designa), obstaculiza los trabajos de mejora en el plantel y además no puede resolver la escasez de docentes. No estudia las denuncias de acoso de los niños.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Cabe añadir que los padres de familia encabezados por la señora Ruth Rosas, refieren que ya han llevado estas inconformidades hasta la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE y no les han resuelto nada.

La inspectora de zona Irma Moncada, estuvo presente y recibió las quejas, se comprometió a revisar lo que les competen a ellos.