Protección Civil llevará a cabo campaña para la prevención y uso de la pirotecnia

Ante la cercanía de las fiestas navideñas que fomentan el almacenamiento, distribución, venta, compra y uso de pirotecnia, lo cual aumenta riesgos a la población, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), por instrucciones del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, realiza una campaña preventiva sobre el uso de este material para advertir los daños que puede ocasionar.

“La pirotecnia no es un juego… Evita accidentes”, es el nombre de la campaña de difusión de cápsulas informativas con la que la CEPC advierte a madres y padres de familia para que sean cuidadosos en la compra de artefactos explosivos considerados peligrosos o prohibidos, y evitar que sean manipulados por menores de edad.

Antonio Garza Nieto, titular de la dependencia, señaló que este año ya se han presentado accidentes como el ocurrido el pasado 12 de diciembre en el municipio de Tamazunchale, donde un joven de 28 años sufrió la explosión de un cohete en la mano derecha, por lo que tuvo que ser trasladado a una clínica para su valoración, de ahí la importancia de hacer conciencia en la población de los perjuicios que pueden ocasionar este tipo de productos pirotécnicos.

Apuntó que el Gobernador Gallardo Cardona ha solicitado que se informe a la ciudadanía sobre no comprar ni manipular estos artefactos, sin embargo, se trata de una tradición arraigada entre la población, por lo que la labor de prevención en la CEPC sigue continuamente, además de la colaboración con unidades de Protección Civil y de Seguridad pública municipales y estatales, para detectar la venta clandestina de material prohibido en los 58 municipios de la entidad, teniendo la encomienda de aplicar las sanciones y los procedimientos de decomiso correspondientes.

Explicó que en los vídeos que ya circulan en redes sociales, se muestra como algunos cohetes de nombres Hulk, Huevos de marrano, Paloma estrella, Cara de diablo, entre otros, explotan sobre diversos alimento y los destruyen por completo, esto se hace con la finalidad de que la población tome conciencia de lo que les pueden ocasionar en su humanidad.

Garza Nieto recomendó evitar que menores de edad los detonen; usar un encendedor de mecha larga; colocar el cohete en el suelo y nunca en la mano; no arrojarlos cerca de autos, personas o animales; no aventarlos dentro de lotes baldíos o lugares con maleza; no colocarlos dentro de otros objetos como botes metálicos o botellas de vidrio; y jamás detonarlos bajos los influjos del alcohol o drogas ni en lugares cerrados o desde vehículos.