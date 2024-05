Prometen “supervisión técnica” en Las Flores para resolver desabasto de agua

Después de las mesas de trabajo donde se llegaron a acuerdos con usuarios de la colonia Las Flores que protestaron por la falta de agua, el organismo operador, Interapas, confirmó el envío del vital líquido a través de camiones cisterna, en tanto se indaga el origen de la nula presión en la red hidráulica.

El arribo de las pipas se dio desde la tarde del martes y continuó la mañana de este miércoles; se establecieron días y horarios para el reparto de agua a través de este sistema.

A la par, en los próximos días iniciará una “una supervisión técnica” en la citada colonia ubicada en el norte de la ciudad, para aclarar las causas precisas de la falta de agua en calles de esa demarcación.

Cabe recordar que el martes por la mañana vecinos de ese sector se manifestaron frente a las oficinas del organismo operador de agua, alcantarillado y saneamiento, en demanda del vital líquido que, aseguraron, carecen desde semanas atrás.

La Dirección General envió pipas de manera inmediata a la zona y abastecer a las familias para sus necesidades básicas; además, se mantendrá informados a los vecinos de los resultados de la supervisión.

Por otra parte, se dio a conocer que continúa el trabajo de las cuadrillas de Interapas para la rehabilitación o reemplazo de caja de válvulas, brocales o tapas como se dio en la avenida Mezquital, esta semana.

Al mismo tiempo, se trabaja en acciones de mantenimiento y desazolves previos a la temporada de lluvias en toda la zona metropolitana; uno de los trabajos más recientes se realizó en las calles 12 de octubre, Pintores y Bartolo Guardiola, en las colonias Himno Nacional y Graciano Sánchez.

Se exhortó a la ciudadanía a no desechar basura en las coladeras, así como no tirar desechos en vía pública, para no afectar los drenajes sanitarios y evitar con ello inundaciones en temporada de lluvias, y también a reportar colapsos en la red para programar su reparación.