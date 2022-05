Procesará Congreso solicitud de que Pozos sea municipio; "sus habitantes se lo merecen" diputada Yolanda

La presidenta de la Directiva diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría manifestó que Villa de Pozos es una delegación que tiene las condiciones para seguir creciendo y sus habitantes el derecho de aspirar a mejores estándares de vida, por todas las ventajas que representa ese lugar.

La solicitud para que se convierta en el municipio número 59 como lo adelantó el gobernador del estado Ricardo Gallardo, en su momento se analizará en comisiones y se definirá en el Pleno, pero primero debe presentarse de manera formal para que se someta al estudio correspondiente.

“Estoy enterada del tema, el lunes estuvieron conmigo habitantes de esa delegación que vinieron a hacernos una invitación a los 27 integrantes de la LXIII Legislatura para visitar el lugar, son comerciantes y transportistas que trataron el tema de un árbol de muchos años en un jardín de niños, pues saben de la buena relación que tenemos con el presidente municipal de la capital”.

Una vez que llegue la solicitud formal a través de la Oficialía de Partes la vamos a revisar y hacerla llegar a las comisiones pertinentes para su análisis y consideraciones; es una solicitud que ya se ha presentado en Legislaturas pasadas y ahora conoceremos toda la fundamentación legal, añadió.

La diputada Cepeda Echavarría añadió que “el Congreso del Estado no es nadie para no escucharlos y no determinar si es un sí o es un no, la respuesta a su solicitud, todos tienen derecho a expresarse y será el Pleno quien considere si es viable o no, “se considerará el llegar a asumir un gran compromiso con todos los potosinos”.

“Los ciudadanos que nos visitaron hablaron con mucho orgullo de la zona industrial y siempre hay que buscar que un lugar crezca para su beneficio, vamos a analizar la propuesta, vinieron personas que tienen muchos años viviendo ahí, con una historia increíble de lo que es la delegación y queremos que siempre a un lugar así le vaya bien”, dijo.