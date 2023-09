Primeros auxilios psicológicos; ¿qué son y cómo proporcionarlos?

Los primeros auxilios psicológicos son esenciales para atender cualquier tipo de crisis emocional y se basan en la escucha y comprensión, así lo informó María Guadalupe Shroeder Sandoval, maestra en psicología y en énfasis en Desarrollo Humano.

Quien explicó que estos estados de alteración emocional pueden ser resultado de una reacción física, miedo imaginario y estrés por tiempo prolongado.

"La crisis es algo que sucede que me saca de mi balance, que me saca del estado positivo que tiene que estar mi cuerpo, mi mente , mi cerebro y hay varios tipos de crisis, puede ser originada un estrés transicional, un accidente, una enfermedad o bien derivada de un asunto familiar o hasta amoroso, e incluso originada por un trastorno psiquiátrico".

La especialista remarcó que es importante identificar señales que pudieran derivar en estas crisis , para así poder aplicar de manera efectiva los primeros auxilios psicológicos.

"Cualquier persona con el conocimiento suficiente pueda llevar a cabo los primeros auxilios psicológicos en la intervención en crisis, en este caso , al menos debe ser llevada a cabo por un profesional de la salud .o en psiquiatra, también puede ser un psicólogo y un promotor de la salud".

En este sentido, Shroeder Sandoval detalló que para llevar a cabo estos primeros auxilios psicológicos , lo primero es realizar el contacto y reporte de la persona que presenta la crisis, generar confianza a la persona, ofrecerle ayuda e intervenir con afrontamiento afectivo.

"Hay que ayudar a las personas a generar ideas y clarificar las ideas ambiguas, evaluar, dar soluciones y hablar de la experiencia, para comenzar".

Asimismo agregó que quienes lleguen a participar en la aplicación de estos primeros auxilios Psicológicos, deben respetar los silencios, aceptar si es una persona callada, respaldar su estado de ánimo y comprender que hay momentos en los que se siente inútil e incomprendido.

"Luego de estos primeros auxilios psicológicos debemos referirlo a profesionales especializados, este o pese a que la persona va insultar probablemente, va a ser hostil conmigo, pero debemos entender que no podemos tomarlo personal porque la persona otra vez no está funcionando de la manera habitual, entonces en realidad no es que este contra de uno, sino que atraviesa una crisis que debe ser atendida ".