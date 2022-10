Priísta defiende propuesta de la 4T de confiscar cuentas bancarias abandonadas

La reforma aprobada en la Cámara de Diputados y que pasará al Senado de la República, para que las cuentas bancarias sin movimiento en años pasen a un fondo que administrará el Gobierno de la República, es algo normal que se aplica, incluso, en países de primer mundo desde hace tiempo.

El diputado priísta Alejandro Leal Tovías aseguró que de ninguna manera es una ocurrencia de los legisladores sino una fórmula que existe en Estados Unidos y varios países de Europa, y que se aplica cuando hay recursos que están inactivos durante algún tiempo, se le notifica al propietario y si no hace nada, se procede.

“En los primeros tres años se pasa a una bolsa provisional y si en los próximos tres no se hace ningún movimiento, se convierte en utilidad pública; no es novedoso, hay recursos que tienen mucho tiempo sin que se sepa de quien son, es un activo sin dueño que puede tener un origen extraño”.

Alejandro Leal Tovías, titular de la Secretaría General de Gobierno / Norma Rivera

El legislador del tricolor apuntó que los ahorradores no tienen de qué preocuparse, si cada determinando tiempo se hace un depósito o un retiro de la cuenta, se consulta la inversión o cualquier otra operación, no pasa nada, se considera como activa y no se podrá asignar al Estado.

La propuesta aprobada establece que un porcentaje se iría a la Guardia Nacional, otro a lo estados y uno mas pequeño a los municipios, “en un primer análisis son unos 70 mil millones de pesos que no se mueven de los cuales 11 mil tienen mucho tiempo detectados sin reclamos”.

Falta que vaya al Senado de la República y que se conozca la reglamentación a detalle.