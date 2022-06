Defraudan con imagen de la CFE. Juegan con la ambición de los potosinos

Ciberdelincuentes juegan con la ambición de los potosinos al hacerles creer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les va a regalar 9,000 pesos por su 85 aniversario. Les envían un mensaje de WhatsApp que los dirige a un sitio fraudulento de Internet donde los someten a un cuestionario para obtener sus datos y posteriormente robarles la cuenta de Whats, además de sus cuentas bancarias.

El mensaje se envía principalmente a personas de la tercera edad, que son las víctimas preferidas de los delincuentes cibernéticos que ven la oportunidad de apoderarse del dinero de las pensiones y jubilaciones de las abuelitas y abuelitos.

El mensaje se distribuye vía WhatsApp que conduce a un sitio web fraudulento con una dirección o link m39793.cn pero que muestra una imagen con el logotipo de la CFE y la leyenda: " ¡Felicidades! Subsidio del Gobierno 85 Aniversario CFE! A través del cuestionario, tendrá la oportunidad de obtener 9000 Peso"

Nuestro compañero periodista Felipe Cárdenas Q se arriesgo e hizo el procedimiento en el fraudulento enlace y al darle click le aparecieron 12 cajas blancas de regalo con moño rojo y al centro en la parte superior otra vez el logotipo de la CFE. Abajo decenas de comentarios "favorables" de que es verdad el premio de nueve mil pesos.

El engaño está en proceso. Y es que las declaraciones de supuestos ganadores hacen creer a la víctima que hay posibilidades de que el ofrecimiento sea realidad.

TRUCO ARMADO

Posteriormente al darle click sobre una de las cajas de regalo sale la leyenda ¡Perdiste! pero te concede otra oportunidad para ganar. A lo largo del fraude van obteniendo tus datos personales como ¿Eres Hombre o Mujer? ¿Tu rango de edad?, así avanzan paulatinamente hasta que buscan hackearte tu WhatsApp y si se puede tu cuenta de banco ¿Cómo? muy sencillo.

Te lanzan el anzuelo de la ambición ¿A dónde te depositamos los nueve mil pesos? por lo que tendrás que dar tu número de cuenta, tu nombre completo y además ya tienen tu edad y sexo. Por si fuera poco deberás mandar foto de tu INE para comprobar que si eres el ganador de ese dinero y no estás tratando de engañar.

El fraude se ha consumado, ya que con toda esa información podrán solicitar préstamos a tu nombre y/o vaciar tu cuenta bancaria.

En el colmo del descaro los ciberdelincuentes te piden que compartas a cinco contactos tuyos el mensaje de fraude para poder hacerte la transferencia del recurso.

En el caso de San Luis Potosí el mensaje circula entre personas de la tercera edad y grupos de WhatsApp con varias víctimas que han sido defraudadas, esperaban el regalo de nueve mil pesos y en su lugar les han dejado en ceros sus cuentas bancarias y sobregiradas sus tarjetas de crédito.

Medidas para evitar el robo de identidad

Ignorar y borrar los mensajes fraudulentos. Aunque los mensajes vengan de amistades o familiares, generalmente son falsos. Para ello, hay que revisar si el mensaje fue reenviado muchas veces o incluso se puede preguntar directamente al contacto si envió el mensaje voluntariamente.

Activar la verificación en dos pasos. De esta forma, quienes entren a la cuenta en otro dispositivo, no tendrán acceso a las conversaciones, contactos, ni podrán escribir mensajes. En caso de no poderlo hacer y no entenderlo pedir ayuda de algun familiar cercano.

Si ya fue víctima de un mensaje fraudulento, puede solicitar un nuevo código de verificación e introducirlo antes que los delincuentes. Así, el código enviado a ellos ya no funcionará.

Ya cuando el robo se ha consumado es necesario contactar directamente a los números y correos electrónicos verificados del equipo de soporte de WhatsApp.

Si tienes algún problema se puede enviar un correo electrónico a support@whatsapp.com. También puedes ingresar a la página web de la aplicación y entrar a la pestaña “Centro de ayuda” o “Contacto”.