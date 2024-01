PRI cierra las puertas a Rubén Guajardo y desiste de buscar candidatura

Luego de que el PRI lanzara su convocatoria para elegir candidato a la presidencia municipal de la capital, poniendo como candado acreditar la militancia tricolor, el diputado del PAN Rubén Guajardo Barrera anunció que no se registrará porque es imposible hacerlo con esas reglas y renuncia a sus aspiraciones de ser abanderado de la coalición a la alcaldía.

En conferencia de prensa, señaló que “no es que me baje de la contienda, es que no me dejaron participar, la convocatoria del PRI dice que, quien busque participar, debe acreditar la militancia tricolor y yo no la tengo y no voy a renunciar a mi militancia panista, tampoco voy a impugnar el documento legalmente porque sería una batalla perdida de antemano”.

Expuso que “es definitivo, no puedo participar, aun siendo parte de una coalición entre el PAN, PRI y PRD, que, entonces, no sé para qué sirve una coalición así; más que un pleito jurídico lo que se requiere es voluntad política y esa no existe, no se respetaron los acuerdos que hablaban de participación interna, de encuestas, que ganara el mejor, pero ni siquiera me dejaron registrarme”.

Guajardo Barrera manifestó que ahora solamente le quedaría buscar una reelección como diputado local o una candidatura a diputado federal, “y hay que esperar los términos de las convocatorias, pues ya nada más faltaría que tampoco me dejen participar”.

Denunció que el PRI le ha dado un trato indigno al PAN, cuando este partido le aportó 90 mil votos al candidato ganador en las elecciones pasadas, con una convocatoria cerrada cuando son parte de una coalición y cuando en la mesa política se hicieron acuerdos.

Dijo que no le importa ser parte de un gabinete municipal, “mis aspiraciones no son esas, ya soy coordinador del GP PAN, presidente de la JUCOPO en el Congreso del Estado y quería crecer políticamente”.