Prevén restaurantes llenos por Día del Amor y la Amistad en SLP

Restaurantes esperan una importante afluencia de comensales este Día del Amor y la Amistad, sin importar que la fecha cae entre semana, señaló Eduardo Kasis Chevaile, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Kasis Chevaile señaló que el 14 de febrero es una fecha importante para el sector restaurantero "porque este evento no le corresponde a alguien en particular, las parejas, toda la gente que emocionalmente expresa un sentimiento por otra, está en el mercado de este día".

Así mismo, señaló que a diferencia de otras ciudades más grandes, San Luis Potosí no cuenta con muchos lugares de distracción, por lo que los restaurantes son un medio muy socorrido para festejar.

De esta manera, se prevé una gran afluencia de comensales a los diferentes tipos de establecimientos de comida, "todos los restaurantes de cualquier nivel, cualquier estrato socioeconómico, tienen amplio movimiento, entonces van a estar llenos, no importa si es una cafetería, una paletería, es un día ampliamente benéfico para el sector".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Aclaró que sin embargo, esto no significa que haya un alto consumo, pues en esta fecha se privilegia la convivencia con la pareja, en ocasiones sólo con un café o un postre, aunado a que la crisis económica sigue vigente pues los precios de los insumos se han mantenido a la alza en los restaurantes, "no podemos exigir a la gente que venga a consumir cuando los aumentos (al salario) no corresponden a la inflación".

Debido a la afluencia que se prevé para esta fecha, recomendó a la población que haga reservación, así se trate de una visita a un café, para garantizar una mejor experiencia, "si es gente que sale del trabajo un momento y quiere estar con la pareja, que no batalle"; destacó que la mayoría de los establecimientos permiten hacer reservación.

Por su parte, los negocios se preparan con promociones como precios especiales, postres gratis, detalles como flores o espacios especiales para las parejas.

Finalmente, Kasis Chevaile señaló que a pesar de que el 14 de febrero es miércoles, se prevén llenos totales en los establecimientos, "que sea día inhábil como un domingo que muchas personas descansan, ayudaría, pero finalmente es un día de los enamorados y siempre harán un espacio para estar con su pareja".