Preocupa consumo de alcohol en comunidades indígenas de SLP

En México hay 20 millones de alcohólicos, según se dio a conocer en la presentación de la vigésima novena Semana Nacional de Compartiendo Esfuerzos, que organizan los integrantes de Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos, AA, el Comité de Área San Luis Potosí Uno, de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C., región Norte-oriente. Tiene como lema "Alcohólicos Anónimos en los pueblos indígenas" y tiene como tema principal "Un mensaje de vida para los pueblos indígenas".

Las actividades se desarrollarán del 22 al 28 de enero de este año, según informó Gerardo A y Carlos, quién recordó que de esos 20 millones de mexicanos que abusan del alcohol 4 millones ya dependen de él es decir ya son alcohólicos. Por las estadísticas mundiales es fácil deducir que la cuarta de ellos, podrían seguir el programa para dejar de beber.

"Si alguien les mostrara cómo y el camino. Cuántos alcohólicos anónimos hay en México, somos en todo el mundo 2 millones de alcohólicos anónimos en recuperación esparcidos en más de 187 países y en México somos 107 mil alcohólicos anónimos, si se fijan en teoría debería haber un millón de alcohólicos que deberían estar con nosotros y solamente somos cien mil, somos muchos y es reconfortante saber que estamos en recuperación de esta enfermedad crónica progresiva y mortal".

A su consideración muchos de los que se encuentran en condición de alcoholismo no llegan a la recuperación porque no les ha llegado el mensaje de vida plena, por eso la prevalencia de las campañas de concientización que realizan en colaboración con más de 30 instituciones de carácter público y privado.

Marisela Ayala jefa de Prevención de las Adicciones del Instituto Temazcalli, específico que hay que trabajar desde muy temprana edad con la población en temas preventivos el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal "tenemos que transmitir el mensaje y compartir esos esfuerzos no solo esta semana sino que es un compromiso que tenemos las instituciones que nos dedicamos a la rehabilitación de prevención, lo tenemos que hacer un programa permanente porque el alcoholismo no solo es en algunas temporadas sino que en todo el año, hay un consumo general. Estamos trabajando con la población estudiantil y docente porque es importante que ellos identifiquen también factores de riesgo, es importantísimo que lo hagan porque llega el fin de semana y los adolescentes se alcoholizan y vuelve a llegar el fin de semana y llegará otro pretexto".

Muchos jóvenes siempre van a tener una excusa para consumir bebidas alcohólicas, y ese debe ser una señal de alarma que deben entender las personas adultas "los padres de familia se pueden acercar a las instituciones e incluso a Alcohólicos Anónimos que están abiertos los 365 días del año. Esta enfermedad nos está rebasando, nuestra población inicia consumiendo alcohol o tabaco y después pasa a una droga ilegal. Entonces tenemos que empezar por orientar a los adultos que detecten señales de alarma y de riesgo".

Argumentó que siempre va a ser oportuno pedir ayuda de manera temprana, que dejen a un lado el qué dirán porque a veces eso limita a los que quieren pedir ayuda, "si lo hacemos desde más temprana edad vamos a tener más herramientas".

San Luis Potosí requiere tener una población más sana y saludable y se puede conseguir uniéndose a los esfuerzos que hacen organismos ciudadanos como Alcohólicos Anónimos.

En esta ocasión extienden sus programas de atención al sector indígena, porque han detectado que hay condiciones que hacen ver que hay un abuso, sobre todo se observa todos los domingos, porque la gente sale a los mercados públicos y a las 6 de la tarde, las personas ya no pueden regresar a sus comunidades porque ya están ebrios y tirados en la calle "en la Huasteca lo vemos siempre y esto quizás es ancestral, porque antes pagaban con alcohol y es un problema muy latente el consumo de bebidas alcohólicas y más de bebidas tradicionales".

Ejemplificó que particularmente en el municipio Huasteco de Xilitla, hay una bebida que se llama caña que es parecido al mezcal que no tiene ningún proceso químico, que está muy limpio y que pega muchísimo, "nosotros como central mexicana como alcohólicos tenemos esa misión de poder transmitir el mensaje y tenemos el deber moral de acudir a la comunidad para poder alcanzar a esas personas que nos necesitan. No hay certeza de que actualmente se sigan pagando los jornales con alcohol, pero sí hay lugares donde siguen pagando mil 500 pesos a la quincena y las comidas, por eso se cree que hay una problemática en las regiones originales, no tenemos estadísticas pero queremos hallar dónde están esos focos rojos el día de hoy".

Cabe agregar que, según la Secretaría de Salud del gobierno de la República Mexicana, el consumo excesivo de alcohol en el último mes, fue de 8.3 por ciento es decir 1.1 millones, el 8.9 por ciento hombres y 7.7 por ciento mujeres. La posible dependencia al alcohol, fue de 0.8 por ciento, 115 mil, el 0.9 por ciento de hombres y 0.7 por ciento de mujeres.