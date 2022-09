Precio de la gasolina en SLP rebasa los 22 pesos por litro

Preocupación y malestar entre los conductores de vehículos particulares y taxis de San Luis Potosí debido a que en algunas estaciones de servicio de la entidad el precio de la gasolina magna rebasó los 22 pesos por litro.

En Alaquines algunas gasolineras vendieron la “verde” o regular en 22.32 pesos. En Real de Catorce 23.33 pesos al igual que en Cedral que se vendió ayer en 23.17 pesos el litro de la Magna. En Matehuala se reportó un precio de 22.83 pesos.

Luis Ángel Vázquez, trabajador de la Zona Industrial comentó que el aumento a la gasolina es demasiado alto, no alcanza para surtir la despensa porque todo ha subido y también sale muy caro sacar a pasear a la familia en el carro, “ya hasta estoy pensando en usar bicicleta porque no hay forma”.

La señora Magdalena Hernández quien estaba cargando combustible en su Tsuru dijo que el precio de la gasolina ya es exagerado. “la economía del país es pésima, no es momento para un incremento, no hay trabajo, y cuando se tiene empleo, el salario no alcanza porque todo está muy caro”, señaló.

Un equipo periodístico de El Sol de San Luis realizó un recorrido por diversas gasolineras de la zona metropolitana para verificar el precio del combustible para corroborar las denuncias ciudadanas.

En San Luis y Soledad el precio de la gasolina verde tocaba los 22 pesos; en algunas estaciones el combustible se expendía entre 21.75 y 21.85 pesos. Otras hasta en 22.59 pesos el litro de Magna.

“López Obrador nos dijo que el precio de la gasolina iba a bajar en su gobierno pero todo fue una farsa, lo mismo con el precio del gas y la energía eléctrica”, externo don Manuel González, de oficio taxista.

Taxistas se van al gas natural

Los taxistas son los más afectados por esta situación, ya que han reducido sobremanera sus márgenes de ganancia. Ellos coincidieron en asegurar que no pueden subir sus tarifas porque los clientes no están dispuestos a pagar el sobreprecio, por ello, la gran mayoría ya no utiliza gasolina, sino Gas Natural.

“Se trata de una adecuación, es una inversión fuerte pero redituable a largo plazo, porque gastamos menos y el precio del litro de gas está mucho mas barato, aunque también ha tenido sus ajustes pero aún así siegue siendo más barato”, explicó Manuel González quien utiliza un Nissan Versa.

“Y se tuvo que hacer porque ya está muy cara la gasolina pero a eso también se le suma el gasto del mantenimiento del carro, las llantas, todo ha subido”.