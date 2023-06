Potosinos no creen en Las Mañaneras de AMLO

Desde el arribo a la presidencia de la República Mexicana de Andrés Manuel López Obrador, instauró diariamente procesos comunicativos que conocemos como Las Mañaneras, que a decir de los potosinos no son eficientes.

Esta combinación de ruedas de prensa con comunicados oficiales, no tiene la trascendencia que quisieran las autoridades, toda vez que los potosinos las desconocen, y no entienden su existencia.

En el internet es como observar información que critica a Las Mañaneras como abusos de poder presidencial, porque no representa un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas oficial, más bien se califica como una estrategia mediática de controlar y monopolizar la agenda pública.

También se ha señalado en contadas ocasiones que esos ejercicios son utilizados para llamar a votar, se descalifican los excesos de de gastos a causa de ellas.

Hay especialistas que afirman se tratan de un espectáculo populista porque menos del uno por ciento de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador tienen la costumbre de ver estos ejercicios y a decir de los potosinos esta información guarda cierta veracidad toda vez que indican ni siquiera saben qué son y cuál es su objetivo.

Noemí refiere "la verdad no las veo, como me voy muy temprano de mi casa no las veo".

La señora Yolanda Palacios dice que solo a veces ve Las Mañaneras y afirma tenerles confianza "sí les creo en temas como en que le dijeron al presidente que no era grato en un país, y él aclaró eso que por qué. Yo creo que existen para tenernos informados, lo veo bien hace bien el señor, está bien que continúen con lo mismo".

Karen dice no haberlas visto "no les he tomado importancia y no es como que tenga mucho tiempo de estarlas viendo. No me interesan, no me llaman la atención, no las he visto".

Berenice afirma no ver Las Mañanera "la verdad yo no las veo, las desconozco, no sé ni que sean, ni qué programa sean".

Por su parte Karina menciona que no tiene la costumbre de verlas y ni siquiera sabe qué son "tampoco sé que son Las Mañaneras".

Finalmente Nicolás Morales manifestó su opinión sobre ellas y dijo que sirven para que el presidente de más avisos a la población.

"En algunas cosas, sí le creo como cuando habla de la inseguridad que hay porque se demuestra cada día y de la falta de dinero en las casas de los pobres. En lo que no le creo es en que baje la inseguridad, porque no se ve que haya bajas, para mí es positivo que la gente esté informada, para que el pueblo tenga confianza de que el gobierno está haciendo un avance".