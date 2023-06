Potosinos afirman que atención en Bancos del Bienestar ha sido eficiente

Pese a las largas filas, personas de la tercera edad agradecen el trato y servicio de los Bancos del Bienestar. El señor José Alonso Cervantes, de 72 años de edad, quien acudió de manera extemporáneo a recibir su pensión de adulto mayor dijo estar agradecido de este apoyo económico.

"La verdad es que no es cansado y no es mucho el tiempo que uno pasa en las filas, hay muchos Bancos Bienestar a dónde acudir. En cuanto al trato de los servidores de la nación no tengo queja, son muy amables y el trato es empático porque nos dejan que vengan a formarse nuestros hijos, para que nosotros no nos cansemos y ya luego llegamos nosotros. Así le hace la mayoría por eso no hay queja".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Actualmente en el estado existen un total de 36 Bancos del Bienestar, siendo la capital de San Luis Potosí la que más sucursales tiene con un total 6. El tiempo promedio que suele esperar cada persona para ser atendida es entre 15 y 20 minutos, una vez que se llega a ser el siguiente en la fila del banco, por lo que una de cada cinco personas tiene que esperar más de una hora en ser atendida.

"La verdad yo considero que la espera es tolerable, claro hay personas más grandes que yo y que enfrentan otro tipo de condiciones, a las que sí vemos que se les da prioridad son a las que llegan en andadera y silla de ruedas, ahí si los pasan primero que todos y me parece justo, pues yo todavía aguanto estar de pie por bastante tiempo", dijo.

El señor Alonso Cervantes también mencionó que, las personas hacen el sacrificio de esperar porque durante muchos años se les dejó olvidados, sin recursos y apoyos económicos que les ayudarán a solventar los gastos que implica la vejez.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Mire, uno ha aguantado muchas cosas y por fin nos dan apoyo, a lo mejor mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero a mí nadie me da 4 mil pesos cada dos meses, así que si tengo que pararme y esperar lo haré. Mucha gente está necesitada, y espera hasta con gusto la ayuda económica".

Respecto a las condiciones de los bancos, cada una de las sucursales cuenta con dos cajas, siempre abiertas en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, cuentan con tan solo un elemento de seguridad en la puerta, más dos servidores de la nación que dan indicaciones y orientación a los beneficiarios y sus familiares.

El funcionamiento es muy sencillo, durante su espera en la fila ya se encuentra un servidor de la nación arreglando la documentación de los adultos mayores, como su identificación oficial vigente y el último recibo de pago de pensión. Estos requisitos se vuelven obligatorios, ya que el Banco Bienestar se tiene que cerciorar que la persona que realiza el cobro de la pensión es la misma que se presenta.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En este sentido, Carolina Jaime Cortés, hija de la señora María de Jesús Cortés Altamirano, señaló que este proceso hace un poco tediosa la entrada de la pensión.

"Hemos visto que mucha gente batalla, pero porque hay personas de la tercera edad que llegan solas y no hay quien las acompañe, creo que ahí es donde está el mayor problema, entender que nuestros viejitos necesitan de nuestra ayuda para hacer estos trámites", apuntó.

Explicó que el olvido de sus identificaciones y la documentación requerida es uno de los mayores obstáculos, provocando que las y los beneficiarios de este programa se atrasen y tengan que esperar más tiempo del contemplado.

"Lamentablemente como es un trámite, digamos que oficial, pues necesitan ciertos documentos, entonces eso hace que las personas tengan que esperar y se cansen más. Lo que si me he dado cuenta e…