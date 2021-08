Posible cambio a semáforo rojo advierte la Secretaría de Salud

Este viernes se podría concretar el cambió a semáforo rojo de riesgo Covid-19 de San Luis Potosí, por causa del aumento de los contagios, hospitalizaciones y defunciones, señaló el titular de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner.

“Todo indica que vamos a llegar a semáforo rojo, no tendría todos los elementos para señalar si este viernes llegamos a rojo, pero si no es este fin estaríamos muy cerca de llegar y necesitamos reforzar todas las medidas preventivas, lamento mucho decirlo pero es inevitable el semáforo rojo”.

Acusó que por la desatención a las medidas sanitarias para inhibir el virus del Sars-Cov-2 no han podido bajar los índices de contagio “si no cumplimos las medidas establecidas dentro del semáforo de riesgo color naranja, no tiene sentido cambiar de semáforo, es un tema muy discutible y tenemos que hacer conciencia, porque es un problema de salud pública que requiere la respuesta de toda la sociedad, y si una parte de la población no cree en lo que estamos viviendo, las cosas no van a cambiar”.

Se insiste a la población en la implementación de las medidas preventivas como es el uso del cubrebocas, evitar las aglomeraciones y reuniones en lugares cerrados “entonces sino cumplimos con las medidas preventivas, no vamos a parar la ola de contagios y se requiere la participación de toda la sociedad”.

Han crecido las hospitalizaciones y los nosocomios se están saturando como es el caso del municipio de Rioverde, y muchas personas que comienzan a requerir oxígeno, por eso exhortó a la población a seguir las medidas preventivas.