Por retomarse los procedimientos quirúrgicos en hospitales

A raíz de que el Estado de San Luis Potosí ha transcurrido al Semáforo Naranja de riesgo por Coronavirus, las autoridades del sector salud, se encuentran dialogando con el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), para que vuelvan a retomar estos procedimientos quirúrgicos, por medio de una semaforización que se hará en cada hospital.

Taydee Grissell Monsiváis Santoyo, directora del CETRA, confió en que lo anterior podría darse, midiendo el número de camas que tiene disponibles, si cuenta o no con pacientes con Covid-19 "cómo están sus terapias intensivas y vamos a tratar de reactivar este programa, con la mayor seguridad para nuestros pacientes, esta enfermedad no se va a acabar pronto y nuestros pacientes se pueden morir de no ser trasplantados”.

De reactivarse este programa, se les realizaría la prueba Covid a los donadores vivos y a los receptores, para evitar cualquier complicación.

Hay que estar a la espera de que se autorice el cambio de semaforización, ya que el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, la Clínica 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, son instituciones que realizan los trasplantes, pero hoy se encuentran catalogadas como hospitales considerados como Covid.