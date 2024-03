Por ley, seguirán aplicando Operativo Mochila en SLP

Crisógono Sánchez Lara, director general del Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, confirma que por ley tienen la posibilidad de seguir aplicando el Operativo Mochila entre la comunidad estudiantil de San Luis Potosí, sin embargo este tipo de protocolos no son una constante; no quiso confirmar que en los últimos meses han detectado que los estudiantes cargan en sus maletas escolares hasta vapeadores.

Se ha sabido directamente desde la comunidad de padres de familia de San Luis Potosí que que se han estado realizando revisiones de las mochilas donde cargan sus útiles escolares para disminuir la posibilidad de que se incurra en alguna irregularidad.

“En mi caso de manera oficial, no tenemos algún reporte así de manera directa de algún plantel educativo, sin embargo, naturalmente que nuestros señores directores de escuelas están en comunicación directa con las asociales de Padre de Familia y a la vez con los padres y madres para que cuiden muchísimo a sus hijos, antes de salir de sus casas y puedan ellos, porque son los que tienen la facultad de hacerlo, revisarles precisamente las mochilas correspondientes para evitar que pueda haber algún accidente como lo ha habido en algunos otros tiempos en algunas otras ocasiones o en algunos otros países del mundo”.

Señaló que afortunadamente hasta ahora en la entidad potosina no se ha tenido casos que lamentar “¿se ha dicho que ha habido algunas revisiones de mochilas y han encontrado objetos como vapeadores en niños de secundaría?, sí, pero yo lo digo por el sistema, no en mi caso no lo tengo de manera oficial, sin embargo estamos al pendiente, no me han dado un reporte pero de manera aislada nos comentan algunas cosas, pero nosotros cuando tenemos algún reporte actuamos en consecuencia y toda esta información se las damos a las autoridades correspondientes para que hagan la investigación”.

Señaló que en el caso de que algunos centros escolares de la entidad potosina tengan casos de este tipo, tienen que informar a la comunidad de padres de familia y pedirles su apoyo para que esto ya no suceda “yo creo que si las hay pueda quede en el sentido de poder llegar a concientizar a los papás para lograr que ya no se vuelva a repetir”.

Cuando se llega a encontrar algún objeto prohibido en las mochilas mencionó que no se puede sancionar a los menores arrebatándoles el derecho a la educación “no se le puede quitar el derecho consagrado a la educación, solo lo movemos de plantel educativo. ¿Y qué tan periódicas se hacen estas revisiones a las escuelas?, bueno son de manera muy periódica porque no queremos bajar la guardia para que precisamente estemos muy vigilantes y evitar sobre todo para evitar la drogadicción, hemos tenido pláticas y capacitaciones para que esto no crezca en San Luis y al contrario se vaya a la baja y por qué no pensar en un momento, poderlo erradicar de tajo”.