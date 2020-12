"Por el amor a Dios, cuídenos y cuídense", petición del Padre Priego

"Somos un montón de gente que ha perdido la vida, por el amor de Dios cuídenos, cuídense, cuidémonos todos para salir de una vez de esto", esta fue la súplica que hizo el padre Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Este miércoles se reportó la muerte del padre Pedro Mexquitic Arredondo, quien contaba con 48 años de edad; al respecto, el vocero de la Arquidiócesis lamentó el fallecimiento y dijo que era un sacerdote muy querido por los feligreses.

Local "Tu vida vale más que unas galletas de animalitos"; Pide padre Priego evitar acudir a mítines

Explicó que el sacerdote se había realizado la prueba de Covid-19 porque tenía los síntomas pero salió negativa, por lo que se confió pensando que era gripe a causa del cambio de estación, incluso había platicado con otro sacerdote horas antes y le mencionó que tenía una oxigenación de 92%, "no había nada extraordinario para preocuparse", pero en tres horas se desencadenó el problema, comenzó a descender la saturación de oxígeno hasta que le sobrevino un infarto.

Manifestó que a raíz de esto, el arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero pudiera emitir nuevas indicaciones para reforzar las medidas de prevención entre los sacerdotes, pues ya son ocho los que han perdido la vida a causa de esta enfermedad.

Destacó que los sacerdotes no están exentos de la enfermedad ni de los problemas que enfrenta la población, por ejemplo mencionó que el padre Armando Oliva no alcanzó a recibir atención médica, pues fue llevado a un hospital privado en donde le pidieron que esperara a ser atendido ya que no había camas con respirador disponibles, y falleció en ese momento.

En el mismo sentido, reiteró el llamado a los fieles católicos para que este año no acudan a la basílica menor de Guadalupe a pagar sus mandas, ya que estará cerrada y no se permitirá que sea abierta, e invitó a la población a acatar las medidas de prevención para evitar más contagios y muertes, "por lo pronto va a ser una Navidad solitaria para mucha gente, porque no tomamos las medidas adecuadas".

Leer más de El Sol de San Luis

Local Crece en SLP la idolatría a la Santa Muerte

Local Año trágico para la Iglesia, han fallecido 11 sacerdotes: Priego Rivera