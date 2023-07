Por culminar Campaña de Vacunación para perros y gatos

El domingo 30 de julio culmina la Campaña de Vacunación a bajo costo para perros y gatos, a beneficio de la sociedad protectora de animales Huella Amiga A.C.

La quinta y última jornada tendrá verificativo en las instalaciones de la agencia de autos Sobre 4 Ruedas que se ubica en la carretera 57, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, para los interesados.

Durante los fines de semana del mes de julio se aplicaron las jornadas, que iniciaron el día 2 en la colonia Fovisste, continuó el 9 en el Barrio de San Miguelito; para el 16 se realizó en la agencia Sobre 4 Ruedas, y hace una semana el 23 en el Jardín de Tequis.

En cada una de estás, según lo informan sus organizadores, han acudido más de treinta personas con sus mascotas de diferentes razas, sean perros o gatos.

Lo que se recaude al vacunar un animalito, se destina a Huella Amiga A.C. que se encarga del cuidado de canes abandonados o que fueron victimas de maltrato, por lo que les brindan una buena calidad de vida en el albergue, de ahí que se requieran los recursos para la comida y atención de los perros, y así estén aptos para ser adoptados.

Cortesía | Huella Amiga A.C.

Además señalan que vacunar a tu mejor amigo es un acto de amor, sin embargo quienes acudirán a vacunarlos, deben tener en cuenta que hay ciertas restricciones:

Deben tener 2-3 semanas en su nuevo hogar; cachorros sin vacunas o en proceso de vacunación que saquen a pasear a algún parque, jardín, etc, no se vacunan, esto porque se refuerza el hecho de que no están protegidos y que pueden estar incubando enfermedades.

Perros y gatos, adultos y cachorros que en las dos últimas dos semanas hayan presentado: tos, estornudos, lagañas, vomito, diarrea, decaimiento o falta de apetito, no son aptos para vacunarlos. Así como las perritas gestantes o lactando tampoco.

Durante la jornada de vacunación, se cuenta con aplicaciones contra la rabia, séxtuple, bordetella, giardia, triple felina, quíntuple, y también los atienden para desparasitación, antipulgas y corte de garras.

EL DATO

Huella Amiga es una asociación civil que busca crear una cultura cívica de respeto a la vida de los animales, principalmente las mascotas.