 Por Covid-19, exhortan a feligreses suspender visitas a la Virgen de San Juan

La medida es para eludir concentración de personas ante los estragos de la pandemia en todo el país.

La Coordinación Estatal de Protección Civil en San Luis Potosí (CEPC) informó que debido al alza de contagios por virus SARS-CoV-2 (Covid-19) que se registra en todo el país, por segundo año consecutivo, el Gobierno del Estado de Jalisco y la Diócesis de San Juan de Los Lagos han decidido cerrar el Santuario de Nuestra Señora de San Juan, con el fin de evitar que asistan las peregrinaciones a este recinto, con motivo de la festividad por la celebración de la Virgen de la Candelaria.

Antonio Garza Nieto, titular de la dependencia estatal, apuntó que en concordancia con las autoridades de Salud y de Protección Civil de otras entidades, como la Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y Jalisco, y acatando la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona en tema de prevención, se exhorta a las y los feligreses que conforman la “Caravana de la Fe”, se abstengan de llevarla a cabo este año.

“Nuevamente, este importante recinto religioso mantendrá sus puertas cerradas para evitar aglomeraciones. Sabemos la fe de muchas personas cada año, pero la salud de las familias es primordial para las autoridades, por eso es que pedimos a la ciudadanía no realizar estos recorridos hacia el Estado vecino”, expresó.

Subrayó que el Santuario, por disposición oficial, estará cerrado durante el periodo comprendido del 31 de enero al 2 de febrero, días en que es mayor la concentración de personas que acuden al Santuario; la invitación a todas las y los peregrinos es permanecer en casa y seguir la celebración religiosa a través de las transmisiones por redes sociales.

Asimismo, Garza Nieto hizo un llamado a las personas que de manera individual pretendan realizar esta peregrinación a que no la realicen, ya que no sólo no podrán entrar al recinto católico, sino que en el trayecto podrían exponerse al contagio del virus.

