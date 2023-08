Ponen lona para pedir asistir al concierto del Grupo Firme

Muy creativas resultaron un par de jóvenes que quieren ir gratuitamente a primera fila y sin formarse al concierto del Grupo Firme que estará este próximo 26 de agosto en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, FENAPO. Colocaron una lona en plena vialidad donde le piden al gobernador Ricardo Gallardo les dé trato preferencial.

En un puente vehicular de la capital potosina apareció este día viernes, una lona donde hacen extensiva su preocupación por asistir en primera fila al concierto del afamado grupo del regional mexicano, que al parecer tendrá un receso de los escenarios musicales y será justo ese día cuando den su último concierto.

En el original mensaje que le expresan al mandatario estatal, se alcanza a leer la siguiente leyenda:

"Pollo de la guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Sé mi padrino, sé mi buen guía, no nos desampares, que la despedida de Eduin Caz de Grupo Firme me perdería. Pollo todo poderoso intercede para que dos almas hermanas que en ti confían (Betsi V. y Andrea V) sean llevadas al concierto de Grupo Firme en primera fila. Amén".

Las intrépidas jovencitas, utilizaron esta medio de comunicación tal y como lo han utilizado, miembros del crimen organizado y hasta ciudadanos que buscan ventilar infidelidades o casos de machismo y misoginia.

El Grupo Firme estará en San Luis Potosí este próximo 26 de agosto en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina 2023, FENAPO, como parte de su gira: "¡Hay que conectarla! 2023".

Se trata de una de las bandas más esperadas por los potosinos toda vez que, desde su incursión musical en el año de 2014 no han venido a San Luis Potosí. En esta ocasión no le costará ni un solo peso a los potosinos y se prevé que haya récord de asistencia toda vez que en otras ciudades lo han hecho, así también porque han anunciado que aprovecharán este momento para descansar de los escenarios de manera temporal, debido a que el fundador de la agrupación Eduin Caz ha señalado que quiere recuperar su vida y dedicarle más tiempo a sus tres hijos y a que ha perdido la estabilidad a consecuencia de la fama.