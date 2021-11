Pondrá orden Dirección de Comercio a "mercados sobre ruedas"

La dirección de Comercio del Ayuntamiento de la capital buscará ordenar las diferentes rutas de los llamados “mercados sobre ruedas”, varias de las cuales no están en operación.

La intención principal es que no presenten una molestia para los vecinos de las arterias donde tradicionalmente se instalan; la directora de la dependencia, Beatriz Benavente, ya ha recorrido varias rutas y hasta el momento solamente se han detectado situaciones mínimas.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

De acuerdo con el padrón con el que cuenta Comercio Municipal, hay más de 30 rutas de “mercados sobre ruedas”, de las que operan solamente 25, con un rol de rutas que cubren todos los sectores de la ciudad, y laboran en distintas colonias cada día de la semana.

En los recorridos, se ha constatado que se cumple con diversas disposiciones, como respetar el término de la jornada -marcado a las 16:00 horas- y el retiro de la totalidad de la basura.

Así también se revisarán las vialidades en las que tradicionalmente se instalan, y determinar si no se obstruyen pasos o vías importantes, es decir, que no generen problemas de vialidad; sin embargo, no se aclaró si hay intenciones de reubicarlos.

